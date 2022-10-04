你有沒有被「股票焦慮症」纏身？頻繁查看股市、煩躁焦慮、失眠 該怎麼解決？

面對跌宕起伏的股市，你是否時常會感到不安？要經常檢查自己的投資組合才安心。看到當日股票漲或跌都會嚴重影響心情及作息，甚至經常煩躁易怒？如果出現類似的狀況，很有可能已被「股票焦慮症」纏身。

什麽是「股票焦慮症」？

股票焦慮症是指股民的情緒和心理容易被股市的變化牽動，要經常查看自己的投資組合變化才能安心，當股市出現大跌時，眼見不斷縮水的資金，會出現恐懼、失眠、煩躁、抑鬱、易怒等症狀。



哪些人容易患「股票焦慮症」？

1.剛退休的老年人

剛退休的老年人將生活的重心從工作上轉移到家庭，會有更充裕的時間，因此他們會將更多的精力放在股市上，作為一個精神的寄托。再者，他們已經沒有額外的收入，面對手中唯一的一筆退休儲蓄，當然會非常在乎。所以在面對跌宕起伏、捉摸不透的股市，他們經常會感到焦躁不安。



2.作為家庭支柱的中年人

他們同時承受家庭和社會的多重壓力本就不容易，再加上股市的不安定，精神備受打擊，最容易出現焦慮、易怒等症狀。



3.借錢炒股的人

借錢炒股的人承受著一定的借款壓力和風險，他們只有在股市上贏這一條路，若輸了就會背負更大的債務，要付出更沉重的代價。



4.情緒不穩定的人

這類人心理承受能力就很低，生活上很小的事情都會令情緒大幅波動，更別説如此起伏的股市，他們會不受控制擴大負面的消息，導致情緒煩躁、易激怒，容易引起情緒失調。



「股票焦慮症」有什麽表現？

1.頻繁看手機或報價機，每日長時間關注股市行情，因而嚴重影響正常生活

2.整日精神恍惚，無法集中精神做事情

3.經常覺得自己無法放鬆，每次聽到或提到股票就會全身緊張、面部緊綳、眉頭緊鎖、表情緊張、經常唉聲嘆氣。

4.每當股市開市時，就會緊張到出汗，呼吸變得急促、心跳加快、甚至出現暈眩、身體發冷發熱、手腳冰涼。

5.胃部無故感到不舒服，食欲不振、分泌失調等

6.對於股市的變動過分機警，早醒失眠已經成為生活常態



如何調節自己？

1.重新評估股票的重要性，正確看待股票的漲和跌。人們往往將事情看得太重，從而令自己產生焦慮的情緒，要意識到股票原本就會瞬息萬變，要清楚自己最初的投資目標，不應被一時的升跌而對情緒造成過度的波動。



2.學會轉移注意力。合理分配花在管理投資組合的時間，將精力分散到其他事情上，例如跑步、游泳、打球等活動。



專家建議在入市前，要做好心理準備，合理安排資金，不要將炒股當成主業。要以「三閒」心態炒股，「三閒」指的是閒錢、閒心、閒時。用不會影響到生活品質的閒錢炒股，這樣有助於保持平穩的心態，能較客觀冷靜地分析股市。而要想客觀冷靜分析股市就必須有空閒的時間和平和的心態，因此三者是相輔相成的。

責任編輯：梁政琪

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