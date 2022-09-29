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【稅貸2022】稅貸戰開鑼 最平1.68厘仲低過按息？中銀意外跑出食頭啖湯

個人增值 16:57 2022/09/29

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銀行一般在10月才推出稅貸，且通常是中小型銀行率先開戰，但今年有點意外，中銀香港 （02388） 竟先行跑出，冀食頭啖湯，而且年息較去年沒有上調太多，最低1.68厘，平過按息之餘，甚至低過Hibor（香港銀行同業拆息），意想不到在今年加息環境下，仍有平錢可以借。

中銀香港剛宣布推出分期「易達錢」稅季貸款，實際年利率最低為1.68厘（未計算現金回贈），豁免全期手續費，並有最多3500元現金回贈。

要借100萬元才享最低年息

1.68厘是以貸款金額100萬元及還款期12個月計算。據該行網站，若是貸款50萬元，實際年利率為2.98厘；貸款20萬元，實際年利率為4.17厘。

若單以最低1.68厘看，似乎較去年該行的最低1.25厘有所上調，不過去年的1.25厘適用於300萬元貸款額，況且在加息周期下，息率上調也無可厚非。令人意外的是，該行今年稅貸最低年息，不僅低過按揭息率，甚至較其2-3厘的定存年息也要低。【見另文︰比較3大發鈔行存息

該行稅貸額最高為400萬元或月薪18倍（以較低者為準），提供最多60個月的還款期，可每月定額還款。選用中銀發薪服務的客戶毋須提交任何文件，即可透過電子渠道申請。

而3500元現金回贈，分為3部分，要達到指定條件才可全部享有。

  • 經指定電子渠道申請稅貸，現金回贈最多2000元。
  • 早鳥優惠，於11月30日或之前成功提取貸款，現金回贈最多1000元。
  • 使用該行出糧戶口的客戶毋需提交文件，兼享最多500元現金回贈。

 

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