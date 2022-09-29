【車保】NCB和NCD是什麽？「三保」及「全保」有何區別？

汽車保險向來複雜，既有三保，又有全保，報價亦相對不透明，以致消費者傻傻分不清楚。今次10Life為大家帶來車保Q&A，一次過為大家拆解車保重點。

1. 是否一定要買車保？

根據《汽車保險(第三者風險)條例》規定，任何人在香港路上使用汽車，都須為該汽車購買第三者責任保險（三保），否則即屬違法，最高可處罰10,000港元及監禁12個月。

三保是指保障第三者，例如乘客、行人及其他車輛使用者，以保障司機就以上第三者能招致的身體受傷或死亡的法律責任，而法例亦訂明，「三保」就一宗意外事故所引起的法律責任的最低保額為1億港元。

舉個例子，如果車主不幸在開車途中發生意外，撞傷途人或者損毁路邊的商店，而車主招致法律責任，那麼第三者傷亡責任保險就可以保障索償損失。

2. 「三保」及「全保」有何分別？

香港汽車保險種類，主要分為三保及綜合保險（全保）。上述提到，三保保障第三者，例如乘客、行人及其他車輛使用者，但一般不保司機損傷及自己車輛的損毀。假如只是購買了三保，汽車出了意外而損壞，而司機自己亦受傷，則要自行承擔維修及醫療費用。

全保保障範圍則更廣，除了包括三保，還包括保障汽車損毀、車主或司機醫療費用等，保費自然較三保昂貴。視乎不同全保的條款，部分保險公司會提供更多保障範圍，並有機會反映在保費。

3. 影響車保保費的因素

車保保費會根據一系列因素來釐定，包括車輛型號和估值、駕駛者的年齡和背景，以及所選擇的保單類型。

車輛型號和估值方面，一般而言型號愈新、價值越高或性能越強，相關的保費亦越貴，例如新款跑車或豪華車的保費，便會較一般汽車的保費為高。

保險公司亦會視乎駕駛者的年齡、駕駛經驗、職業、索償、交通違規紀錄，以及無索償折扣或無索償獎勵等因素來釐定保費。一般而言，年紀越輕或駕駛經驗越淺，保費越高，交通違規紀錄亦同理；職業方面，部分職業例如是建造業工人經常出入地盤，發生意外的機率亦愈高，意味保費亦越高。

無索償折扣（No Claims Discount，NCB）和無索償獎勵（No Claims Bonus，NCD）指的是當保單持有人在過去一段時間內不曾索償，保險公司在下年續保時便會提供相應百分比的保費折扣，私家車的NCB及NCD一般如下：

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NCB或NCD是跟隨投保人而不是汽車，故在舊保單完結後轉投其他保險公司亦有效，但須提供有效證明文件，亦可以轉換名下其他同種類車輛。

4.自負費或墊底費的影響

車保通常設有自負費，即保單持有人索償時需要承擔的金額，例如索償20,000港元，保單設有自負費3,000港元，保單持有人先要付出3,000港元，餘下17,000港元由保險公司支付。值得注意的是，自負費會因應個別保險公司而有所不同，所以是十分重要的考慮。

最後，車保保費價錢非常浮動，會因應個人因素而令個人保費每年出現變化，而不同類型的車行及保險經紀對於同一產品之保費「Quote價」亦有不同，因此車主投保車保時宜貨比三家。

本文最後更新日期：2022年9月15日。

【文章來源：10Life；原題：【車保懶人包】NCB係乜？三保及全保有咩分別？】



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