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【好去處】山頂廣場GO Museum 光影秘境打卡點

精明消費 13:00 2022/10/02

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山頂廣場換上秋日新貌，由即日起至10月30日期間的逢周六、日及公眾假期，舉行「山頂．秋日悠」活動，共設8項具特色與文藝玩味的體驗工作坊及活動，包括製作土耳其馬賽克蠟燭燈及俄羅斯刺繡戳戳畫等，帶來別樹一幟的玩藝體驗。hello會員於場內即日以電子貨幣消費滿$500，即可換領「慢活．療癒」工作坊體驗名額一個，滿$900可換兩個，名額有限，換完即止。

山頂最近更設全新必去打卡秘境GO Museum光影藝術館，體驗Cyber X 2.0元宇宙主題，由場館與本地藝術家共同創作，7個光影藝術裝置配合強勁音響，組成張力爆棚的視覺及聽覺體驗。裝置更會隨參觀者的活動產生出不同形態及變化，透過手機鏡頭更可欣賞到與肉眼不同的光影效果。

hello會員由即日起至12月31日，每周均可於山頂廣場賓客服務台免費換領$600購物及餐飲電子優惠券，於多間食肆及商戶盡情食買玩。而新登記會員的顧客，首次於恒隆商場手機App登記合資格交易，可獲$25商戶電子券及500 hello積分。11月30日前廣場更推出探索山頂廣場「換」樂遊活動，會員憑指定積分即可換領新巴15或X15路綫來回車票，免費探索山頂廣場。

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文︰山頂廣場GO Museum光影秘境打卡點 秋日慢活體驗手作工藝坊享療癒假日】（收費文章）

 

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