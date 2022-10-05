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【品味投資】專家：勞力士QC再厲害　全新錶都會有瑕疵！ 鐘錶行點樣把關確保品質？

個人增值 20:10 2022/10/05

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香港人的投資喜好廣泛，除了金融產品外，亦會留意一些高級投資，例如名錶、名畫和名酒等。提到名錶，香港各區都屹立了各大鐘錶行和名錶品牌專門店，港人不時會到鐘錶行買錶或者查詢價格。今次和大家一同了解鐘錶行收到全新腕錶時會如何檢查，以確保全新腕錶的質素。

收錶首要核對腕錶證書

港人熱愛的腕錶品牌離不開勞力士（Rolex），於本港經營超過11年的意匠時計有限公司（Oro TimePiece），其銷售及市場部負責人Mary，跟我們分享了鐘錶行出售全新腕錶時的檢查技巧。以女裝Rolex Oyster perpetual系列，176200型號為例，Mary指，當收到全新的Rolex腕錶時，不論為新款或舊款，甚或是男女裝，他們必定會先核對該款Rolex於證書所列的型號是否與腕錶相同，而型號刻在錶盤內側位置。

另外，亦要檢查腕錶的標誌、字印和面盤是否正確。對於鋼錶款式的腕錶，他們會核對鋼錶錶帶的格數數目和扣的位置，同時由於全新腕錶的關係，腕錶會否出現花痕或裂痕是非常重要。「我們曾經在驗收時，其中一隻全新勞力士錶的標誌位置不正確出現偏歪的情況，雖然Rolex的品質控制非常厲害，且價錢亦都不便宜，但都會出現此情況。」

Rolex證書用於二手市場　一旦違失不設補發

對於不少港人而言，Rolex的國際保用證書（出世紙或卡）是不可缺少的配件之一，Mary指，由於它紀錄出售日期、地區編碼、型號及流水號等資料，有顧客會留意其出廠日期，希望入手最新最近期的腕錶。而Mary亦提到最重要一點，若果顧客違失了，Rolex絕對不會補發此證書，而且證書主要適用於二手市場，對於用作投資的客人來說，附有證書可以證明腕錶屬正品正貨，會較容易在二手市場轉售。

檢查皮帶款式是否刻有標誌

帝舵（Tudor）腕錶的價錢比起Rolex而言不算高，大約3萬至4萬港元入門價。而Tudor的熾熱度跟Rolex一樣高，其款式設計與Rolex較為相似，所以錶行不時收到Tudor腕錶的查詢，Mary指，Tudor的檢查方式與Rolex相約，同樣要留意腕錶的標誌和字印等，以Tudor Black Bay P01系列、M70150-0001型號為例，由於錶帶為皮帶款式，故此亦要檢查皮帶是否印有「Tudor」標誌的字印，以及其印刷位置是否正確。

推介Omega及Chanel入門版腕錶

除了檢查腕錶技巧外，Mary亦提到另外2個受港人歡迎的腕錶品牌款式，分別是奧米茄（Omega）和Chanel。Omega品牌中，海馬系列和碟飛系列是最多人查詢，其中，海馬系列AQUA TERRA 150米，CO‑AXIAL CHRONOMETER 44毫米計時錶，由於是一款具計時功能的腕錶，吸引了一些熱愛運動的客人歡迎。而碟飛系列CO‑AXIAL CHRONOMETER 39.5毫米腕錶，價錢大約為3萬至4萬港元一隻，同樣是入門版，加上它具有多個錶盤顏色選擇，受港人歡迎。

■4大品牌腕錶圖片一覽■

    點擊圖片放大
  • 女裝Rolex Oyster perpetual系列，176200型號
  • Tudor 1926系列、M91650-0011型號
  • Tudor Black Bay P01系列、M70150-0001型號
  • （左）碟飛系列CO‑AXIAL CHRONOMETER 39.5毫米腕錶，（右）海馬系列AQUA TERRA 150米，CO‑AXIAL CHRONOMETER 44毫米計時錶
  • Chanel J12腕錶

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 品味投資

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