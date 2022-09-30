做好退休準備未？退休人士列出3件後悔未做好的事

退休計劃看起來令人困惑並且複雜，美國Clever Real Estate的調查稱，有三分之二的已退休人士對自己的退休計劃感到後悔。而更令人擔心的是，現在很多未退休的人士仍然這些錯誤的方式來準備他們的退休計劃。如果你的目標是舒適地退休，就必須避免以下的幾個做法。



1.太遲開始儲蓄

根據調查，接近半數的退休人士後悔他們沒有早點開始為退休生活儲蓄。當年輕的時候，其他事情似乎都比計劃退休這件事更重要，所以很多人會忽略這件事，例如在30歲或40歲的時候。但大家都無意識到，越遲開始儲蓄就越難達到退休儲蓄的目標額。



一般而言，從薪水中留出來的退休金只佔退休儲蓄的一小部分，一生中大部分的儲蓄應該來自長期投資的收益。如果持有這份投資的時間很短，那麽它們的成長機會就會很少。特別是股票，在短時間内會波動，至少要持有三至五年才更有意義。



延遲開始退休儲蓄只會令後期儲蓄壓力更大。例如目標是65歲時儲蓄達到100萬美元，並且希望獲得7%的平均年回報，那麽如果25嵗開始儲蓄，每月只需要存大約403美元。但如果延遲至30歲才開始儲蓄，那麽每月就要存大約582美元。所以越遲開始存錢，隨著年齡的增長，後期的存錢壓力就會越來越大，就越難達到預期的退休儲蓄目標。



2.年輕時投資過於保守

根據Clever Real Estate的調查，在接受調查的退休人員中，有三分之一的人認為年輕的時候應該投資與高風險、高收益的投資，比如股票。這其實是正確的，在年輕的時候，能夠承擔較高的風險。



當投資的產品在短期内表現不佳，無需過分憂慮，因為你可能在短期内不會使用這筆資金，隨著時間推移，可能在未來某個時間點會升值，那你仍然能從中獲利。如果投資過於保守，的確不需要承擔太多風險，但就好像推遲開始儲蓄的道理一樣，你需要存更多錢才能達到預期的目標，因為你不會從這些保守的投資中獲得很高的回報。



一個簡單的經驗法則就是，將110減去你的年齡，剩下的數就是投資於股票的部分。例如，今年30歲，那就要將80%投資於股票，40歲就要將70%投資於是股票。其次，隨著年齡的增長，你需要逐漸將投資轉移到更安全的產品上，例如轉移到投資債券，以此來保障自己的投資組合。



3.動用退休基金

提早動用退休儲蓄也是存錢路上的大忌，這筆錢可能會緩解一時的財務困難，但從長遠來看，這會帶來更大的麻煩，後期必須要存更多的錢才可以如期達到儲蓄目標。



此外，提早提取退休基金可能會被收取一定比例的罰款。所以盡量不要動用這筆錢，可以考慮其他的方式來解決燃眉之急，例如可以貸款或存錢。建議建立存下一筆應急錢，這樣就不必動用退休儲蓄。



以上三點並不是一個完整的錯誤避免列表，但做好這幾個點就是一個好的開始。務必要每年審查自己的退休計劃，適時調整自己的儲蓄目標，這樣才能更好地做好退休計劃。不必花費太多時閒，但絕對不會後悔為這件事騰出時間。

責任編輯：梁政琪

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