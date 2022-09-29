【消費券2022】東薈城名店倉推「兩周年Chill慶典」　會員可獲高達800元無消費門檻禮券

今年為東薈城名店倉CLUB CG會員計劃2周年，加上本周六10月1日為第二階段第二期消費券發放日子，東薈城名店倉推出「兩周年Chill慶典」。即日起至10月18日期間，CLUB CG 會員專享3大Chill豐富禮遇，包括「Chill買」雙重賞、「Chill住」悠遊體驗，和「Chill搶」折上折，當中會員更可獲得最高800元無消費門檻購物禮券，以及以積分換領Staycation套票等。

「Chill 買」雙重賞 高達800元無消費門檻購物禮券

於CLUB CG兩周年優惠期期間，會員消費滿港幣6,000元即可獲得指定商戶港幣300元現金券，渣打國泰Mastercard® 客户更可額外獲得東薈城名店倉港幣300元購物禮券，雙重優惠最高獲贈高達港幣800元無消費門檻購物禮券，下次消費當現金使用。而非CLUB CG會員亦可憑2,000元或以上合資格之消費，即場登記成為CLUB CG會員，參與獎賞換領！

「Chill 住」悠遊體驗 積分換住宿及昂坪360門票

CLUB CG會員只需憑80,000積分即可換領大嶼山Staycation禮遇（總值近港幣4,000元），包括全新五星級香港銀樾美憬閣精選酒店尊享雙人住宿餐飲體驗 (包括1晚高級客房住宿、雙人自助早餐、The Pavilion黃昏雞尾酒及The Enclave雙人四道菜晚餐)、昂坪360水晶纜車門票及2張東薈城名店倉100元購物禮券。

「Chill 搶」折上折 大派100萬元SHOPPING+商戶電子現金券

東薈城名店倉大派超過100萬元的商戶電子現金券，CLUB CG會員出發前上SHOPPING+網上平台購入低至6折的商戶電子現金券 ，再於場內享受商戶提供低至2折的Outlet心動價，以及全城獨家折上狂折優惠；而部分商戶更推出消費券優惠，以6大指定支付平台付款可額外獲賞，記得把握瘋狂多重賞時機，享受賺不完的優惠。SHOPPING+ 網上平台開售日期由即日起至10月18日。

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責任編輯：區祖飛

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