英鎊兌比特幣交易量激增15倍 鎊匯急挫 Bitcoin反成穩定幣？

據路透社引述Kaiko Research 的數據顯示，全球 8 家主要交易所的「比特幣-英鎊」交易量，單日飆升至創紀錄的8.46億英鎊，而今年至今平均每天約為 5410 萬英鎊，即單日交易量較平均飆升了15倍。

【加密貨幣】Michael Saylor：比特幣有望重上69,000美元 與黃金睇齊價格可達50萬美元

加密公司 CoinShares 的研究主管 James Butterfill 表示，飆升可能是由於交易員將英鎊換成比特幣。 Kaiko 研究分析師 Conor Ryder亦指出，數據顯示加密貨幣市場對法定貨幣的波動作出了反應， 當英鎊在9月26日大跌時，投機的投資者湧向提供BTC-GBP交易的加密貨幣交易所，試圖在主要法定貨幣出現任何錯誤定價時，利用比特幣從中套利。

比特幣的價格早前一度回升至2萬美元，目前在大概約19500美元水平。 VanEck策略顧問Gabor Gurbacs 認為，法定貨幣的匯率劇烈波動，使得比特幣反而看起來更像一種「穩定幣」，他認為比特幣將在英國變得更具吸引力，更相信由於英國現在已不再受歐盟當局管轄，英國將獲得機會成為比特幣的重要地。

相關報導︰

英鎊兌港元 料跌至8.12始有支撐 卓慧思明年或再減稅 引發更高通脹

英鎊大跌危機盡現 經濟師︰特價發售 不代表值得擁有

＝＝＝＝＝

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

想自己砌高息股組合，低風險兼月月有息收？立即免費下載《香港經濟日報》App取經