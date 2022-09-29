【英鎊大跌】精選6大英國網購平台　運費低至45港元！

新上任的英國首相卓慧思（Liz Truss）推出大幅減稅刺激經濟，導致英鎊大跌，有習慣到英國網購平台購物的港人自然會趁機低價入貨。本網整理了6大人氣英國網購平台，運費低至45港元就可以運到香港，即刻睇推介啦！

Space NK

Space NK是一個主要售賣各地最新彩妝、護膚品及美容配件的網店，店内品牌大多以中高價位為主。Space NK在英國擁有近20年歷史，一直緊貼潮流，品牌包括有The Ordinary、Patchology、JVN Hair等。國際運費只需55港元，買滿410港元以上更可享免運費。

網購平台：按此

網購平台運費一覽：按此

▼ 點擊圖片放大

Beyond Retro

喜歡古着物的朋友可以瀏覽這一個網站，Beyond Retro在英國非常有名氣，目前於英國及瑞典共有14間分店，是不少港人到英國必去的店舖之一，不過現在不需要專程飛到當地都可以選購啦。因此近年Beyond Retro發展網上商店，而款式亦不比實體店遜色，更可以快速以品牌、顔色或尺寸篩選。香港運費由30英鎊至509英鎊（約250港元至4,252港元）。

網購平台：按此

網購平台運費一覽：按此

▼ 點擊圖片放大

Amazon UK

擁有網購界「龍頭大哥」之稱的國際網購平台「Amazon亞馬遜」，設有全球多個國家專屬Amazon亞馬遜網站。英國的亞馬遜大部份商品同樣由亞馬遜官方自營渠道入貨，貨品種類多元化，集合了各種人氣衣物服飾、廚具用品、床具等、書籍、電影等，商品品質絕對令人安心又放心。同時英國亞馬遜設有國際直送服務，非常方便。

網購平台：按此

網購平台運費一覽：按此

▼ 點擊圖片放大

ASOS

ASOS是一個平靚正的英國網購平台，網站經常有不同減價優惠，而且貨品的價錢經濟實惠不會太貴。ASOS平台上有一個減價區，長期有減價貨品出售，而每逢大時大節，網站都會推出全場折扣，最抵曾出現全場7折。

若果想入手親民價錢但具高品質的美妝及護膚品，可以留意The Ordinary、The Inkey List這2個品牌。The Ordinary的產品低至60港元，而一套亮白套裝的價錢亦只是388.69港元，共4件產品，非常化算。

而想入手人氣波鞋的話可以到時裝部，有不少熱門品牌官網被搶斷市的波鞋款，雖然某些款式的價錢會比官網高一點，但勝在鞋款都有齊碼數，想入手斷市波鞋都可以移施到這裡入貨。

網購平台：按此

網購平台運費一覽：按此

▼ 點擊圖片放大

Harrods

Harrods是一間在英國具名氣的百貨公司，集合了不同名牌貨品，當中不少品牌的定價都比官網抵，經典款式不時被搶空。網站除了男女裝服飾之外，亦都有售賣珠寶首飾和腕錶，腕錶品牌更有港人最愛的Rolex，不過網站並沒有顯示價錢，有興趣的朋友可以於網站填寫個人資料查詢。它的運費為25英鎊（約208港元）。

網購平台：按此

網購平台運費一覽：按此

▼ 點擊圖片放大

Next

NEXT是英國新興網購平台，為英國本土品牌，產品的類型主要走親民路線。平台大多的產品定價和款式都非常大眾化，在英國深受歡迎。NEXT出售的產品種類包含了男女童裝、小朋友用品、各式餐具家品等。而NEXT的最大賣點是運費便宜，只需45港元起就可以運到香港，而買滿300港元更可以免運費。

網購平台：按此

網購平台運費一覽：按此

▼ 點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法，即睇【ET財智Talk】

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經