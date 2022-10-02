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【好去處】泰國米芝蓮店登陸將軍澳 沿用泰國總店金邊粉秘方

精明消費 19:00 2022/10/02

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連續5年獲得泰國米芝蓮必比登推介的泰國平民美食店Baan Phadthai，首間香港店於將軍澳與大家見面啦。這是繼台北的海外分店後，香港成為另一重要選地。

Phadthai即泰式炒金邊粉，在曼谷是街頭的著名小炒菜式，也是當地的國民主食之一。

別以為炒金邊粉看來只是一般的材料及調味，只以大火快炒咁簡單。正所謂易炒難精，即叫即炒是精髓，因為只有單獨炒製，才能炒出泰式河粉的味道和質感。傳統Phadthai加入蛋、硬豆腐、蝦乾、魚露、羅望子果肉、蒜、葱頭、紅辣椒及棕櫚糖等材料炒成；上枱時再附上青檸及花生碎，一定要加，才可以吃到那既香辣酸甜又惹味之感。

沿用總店配方
泰國總店的秘製食譜用上18種調味料等炒成，另配不同的新鮮食材，變奏出不同款式的泰式炒金邊粉。香港店跟從泰國總店的特調配方，以泰國高品質的金邊粉「Sen Jan」製作，百分百泰式風味。

除此之外，香港店更有其他港人至愛的泰國美食，包括無骨海南雞飯、泰式船河、燉椰子雞湯及數款必試的泰式甜品，例如芒果斑蘭葉糯米飯、椰香紅寶石冰及椰奶芋圓等。

至於裝潢方面，亦參照了總店那種具50年歷史氣息的藍屋古皇朝風格，全店皆漆上藍色為主調，但沒有太金光閃閃的裝飾，因想把氣氛營造成一間輕鬆的Cafe般，讓大家輕鬆地享受泰國地道美食。
 


Baan Phadthai
地址：將軍澳坑口重華路8號東港城1樓
營業時間：11:30am-9pm
電話：2666 6956
 

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【原文：泰國米芝蓮推介 金邊粉平民店 Baan Phadthai 進駐香港（收費文章）】

作者、責任編輯：郭秀芳

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