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【好去處】嘉道理農場蝴蝶風鈴工作坊 本地藝術家製作環保祈願風鈴

精明消費 13:00 2022/10/01

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蘭花與風鈴，如蝴蝶般在大自然中翩翩起舞。嘉道理農場請來本地藝術家山有文西（吳曼詩），利用自然及環保素材製作出超過60個畫有香港不同蝴蝶品種的風鈴，在蘭花谷及白理桃蘭花保育園展出。

是次蝴蝶風鈴裝置以「蟲媒花」及「蝴蝶風鈴」為主題，糅合視覺、聽覺、嗅覺的感官元素，配合嘉道理園蘭花谷的自然環境，實驗環境與聲、畫的自然結合。現場掛上超過60多個風鈴，展示出不同蝴蝶的獨特模樣和姿態，配以重用織繩、園內木枝及種子等自然及環保素材製成。

風鈴隨天氣、風力、周遭環境可以變化出不同的視覺及聲效，用以比喻大自然的無窮變幻。其中部分風鈴、繩索、木枝、吊飾均為循環再用的二手物，由藝術家將日常收集所得的廢棄玻璃樽、嘉道理園區內拾獲的自然素材加以利用，創作出能敲出清脆風鈴聲響的藝術裝置，鼓勵大家奉行綠色生活，嘗試舊物重用、再造，反思環境保育的重要性。

《蝴蝶．蘭的自然絮語》
地址：大埔林錦公路嘉道理農場暨植物園
日期：即日起至11月11日
詳情及報名： 按此

    點擊圖片放大
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    +6

 

【原文：嘉道理農場蝴蝶風鈴裝置展 本地藝術家創作環保風鈴（收費文章）】

作者：張頌婷
責任編輯：郭秀芳

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