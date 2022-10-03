OK便利店 用Citi信用卡 買滿$20回贈$5 Ruby Tuesday 每日不同驚喜優惠 

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.OK便利店：Citi信用卡 買滿20元享5元即時回贈

推廣期間於OK便利店，用Citi信用卡淨額買滿20元享5元即時回贈， 逢星期四用埋Citi The Club 信用卡再享額外4元回贈(合共9元)。

推廣日期：

階段1: 2022年9月29日至10月12日

階段2: 2022年10月27日至11月9日

階段3: 2022年11月24日至12月7日

詳情可瀏覽：按此

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2. Ruby Tuesday：每日不同驚喜優惠 牛扒半價等

即日起至2022年10月31日，凡於平日惠顧 Ruby Tuesday，即可享用每日特別驚喜優惠。

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3.日本城：買600元禮券即送150元

買600元禮券即送150元，包括2張50元現金券+1張50元現金優惠券。

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撰文：hket小編

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