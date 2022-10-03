OK便利店 用Citi信用卡 買滿$20回贈$5 Ruby Tuesday 每日不同驚喜優惠 

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【好去處】泰國米芝蓮店登陸將軍澳 沿用泰國總店金邊粉秘方
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1.OK便利店：Citi信用卡 買滿20元享5元即時回贈
推廣期間於OK便利店，用Citi信用卡淨額買滿20元享5元即時回贈， 逢星期四用埋Citi The Club 信用卡再享額外4元回贈(合共9元)。
推廣日期：
階段1: 2022年9月29日至10月12日
階段2: 2022年10月27日至11月9日
階段3: 2022年11月24日至12月7日
詳情可瀏覽：按此
2. Ruby Tuesday：每日不同驚喜優惠 牛扒半價等
即日起至2022年10月31日，凡於平日惠顧 Ruby Tuesday，即可享用每日特別驚喜優惠。
3.日本城：買600元禮券即送150元
買600元禮券即送150元，包括2張50元現金券+1張50元現金優惠券。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選