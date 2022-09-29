【銀色債券2022】銀債退款最後召集 最高4.3厘 仲高過銀債保底息 優惠期至9月30日

銀色債券2022雖然已經發行了數星期，但目前仍然有退款優惠，眼見股市跌跌不休，大筆銀債退款無路可去，可考慮以下7大銀行的退款優惠，最高年息達4.3厘，甚至比銀債的4厘保底息更高。

銀債退款優惠一覽

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富邦銀行目前的新資金定存優惠，年息最高達4.3厘，是美元12個月存期，美元9個月存期也有4.1厘。港元定存亦是全城最高，12個月存期有3.7厘。這些優惠同樣適用於銀債退款，而起存門檻則為100萬港元（或其等值）。

信銀、東亞、工銀退款優惠已較最初調升

信銀國際、東亞銀行（00023）及工銀亞洲的退款優惠，則較數周前銀債發行時有所調升。信銀國際的退款優惠高達3.6厘，為6個月港元定存。東亞的最高年利率為3.4厘，適用於港元及美元12個月存期，而6個月存期則為3.2厘。工銀亞洲的退款優惠，最高也是3.4厘，存期為388天，228天則為3.1厘，128天為2.8厘，以上均為港元定存。

華僑永亨銀行亦有退款優惠，年息也達3.5厘，存期為388天，屬港元定存。200天存期則為2.88厘。起存門檻為10萬元。

中銀渣打退款優惠不變

兩大發鈔行的退款優惠則保持不變，中銀香港（02388）最高為2.7厘，為港元12個月定存；渣打則提供3.18厘、12個月港元定存優惠。

須注意，上述各銀行的銀債退款，除了渣打外，其餘優惠期最後是明天（9月30日），渣打則至10月底。

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