  • 27°C
香港時間 : 2022929日 (週四) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀色債券2022】銀債退款最後召集 最高4.3厘 仲高過銀債保底息 優惠期至9月30日

收息攻略 10:34 2022/09/29

分享：

分享：

銀色債券2022雖然已經發行了數星期，但目前仍然有退款優惠，眼見股市跌跌不休，大筆銀債退款無路可去，可考慮以下7大銀行的退款優惠，最高年息達4.3厘，甚至比銀債的4厘保底息更高。

銀債退款優惠一覽

    點擊圖片放大
    +20
    +19

富邦銀行目前的新資金定存優惠，年息最高達4.3厘，是美元12個月存期，美元9個月存期也有4.1厘。港元定存亦是全城最高，12個月存期有3.7厘。這些優惠同樣適用於銀債退款，而起存門檻則為100萬港元（或其等值）。

信銀、東亞、工銀退款優惠已較最初調升

信銀國際、東亞銀行（00023）及工銀亞洲的退款優惠，則較數周前銀債發行時有所調升。信銀國際的退款優惠高達3.6厘，為6個月港元定存。東亞的最高年利率為3.4厘，適用於港元及美元12個月存期，而6個月存期則為3.2厘。工銀亞洲的退款優惠，最高也是3.4厘，存期為388天，228天則為3.1厘，128天為2.8厘，以上均為港元定存。

華僑永亨銀行亦有退款優惠，年息也達3.5厘，存期為388天，屬港元定存。200天存期則為2.88厘。起存門檻為10萬元。

中銀渣打退款優惠不變

兩大發鈔行的退款優惠則保持不變，中銀香港（02388）最高為2.7厘，為港元12個月定存；渣打則提供3.18厘、12個月港元定存優惠。

須注意，上述各銀行的銀債退款，除了渣打外，其餘優惠期最後是明天（9月30日），渣打則至10月底。

 

＝＝＝＝＝

【ET財智Talk】美股熊市恐跌逾4成？前投行專家方源推介高達5厘回報、更勝定存的投資法

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

南商3.6厘定存 門檻僅1萬元 身分證要有2個指定號碼
今日
南商3.6厘定存 門檻僅1萬元 身分證要有2個指定號碼
高息定存 - 無800萬都攞唔盡高息？帶你尋找低門檻3厘高息 仲可以隨時提早攞錢!
2022/09/28
無800萬都攞唔盡高息？帶你尋找低門檻3厘高息 仲可以隨時提早攞錢!
滙豐加存息最高2.5厘 單月加兩次 同最高息的銀行仍差多少？（新增3大發鈔行比較）
2022/09/27
滙豐加存息最高2.5厘 單月加兩次 同最高息的銀行仍差多少？（新增3大發鈔行比較）
5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘
2022/09/26
5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘
【綠色存款】揸Tesla存款都高息啲？綠色存款真的較着數嗎？
2022/09/26
【綠色存款】揸Tesla存款都高息啲？綠色存款真的較着數嗎？
信銀國際 美元 經濟 定期存款 華僑永亨銀行 富邦銀行 債券 工銀亞洲 港元 銀色債券

上一篇文章

南商3.6厘定存 門檻僅1萬元 身分證要有2個指定號碼

下一篇文章

無800萬都攞唔盡高息？帶你尋找低門檻3厘高息 仲可以隨時提早攞錢!
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

定存突破4厘! 美元長息最高4.3厘 高過銀債 港元3.7厘同破頂
定存突破4厘! 美元長息最高4.3厘 高過銀債 港元3.7厘同破頂
5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘
5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘
南商驚見3年期定存搶長錢 年息3.55厘 單日6銀行加息 12個月3.4厘破頂
南商驚見3年期定存搶長錢 年息3.55厘 單日6銀行加息 12個月3.4厘破頂
滙豐加存息最高2.5厘 單月加兩次 同最高息的銀行仍差多少？（新增3大發鈔行比較）
滙豐加存息最高2.5厘 單月加兩次 同最高息的銀行仍差多少？（新增3大發鈔行比較）
美元定存108天3.88厘 股市無眼睇？存款至年底賺息1.1萬（3-4個月美元定存大比併）
美元定存108天3.88厘 股市無眼睇？存款至年底賺息1.1萬（3-4個月美元定存大比併）
高息定存 - 無800萬都攞唔盡高息？帶你尋找低門檻3厘高息 仲可以隨時提早攞錢!
無800萬都攞唔盡高息？帶你尋找低門檻3厘高息 仲可以隨時提早攞錢!
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款