【好去處】PopWalk聯乘日本佐賀縣設7大打卡點　於市集消費指定金額　換當地直送蔬果

Ocean PopWalk、海天晉滙及PopWalk天晉滙 1、2及3期商場，最近聯乘日本佐賀縣觀光連盟，由即日起至10月31日推出「PopWalk小出走．日漫遊佐賀へようこそ」活動，將商場打造成佐賀縣觀光連盟推介的7大熱門旅遊景點，包括逾4米高仿佐賀國際熱氣球節的八爪魚熱氣球、九州唯一忍者主題樂園打卡點、川上峡觀光船よどひめ號，以及有田陶瓷主題公園的西洋棋盤裝置等，將各佐賀熱門旅遊點帶到香港。

商場中庭設有佐賀熱氣球3大立體打卡裝置，包括超級IG-able的佐賀莓小姐士多啤梨熱氣球、參考熱氣球博物館場景打造的「Infinity升空之旅」，讓人置身熱氣球籐籃中，體驗彩霞雲海中穿梭的感覺。PopWalk 1期戶外長廊亦是必到打卡位，商場以九州唯一忍者主題樂園「佐賀元祖忍者村肥前夢街道」為主題，特設3D斜台供大家擺甫士影相，維肖維妙。

商場更於個別周末加推「小出走．日漫遊手作市集」及Music Busking表演，凡於各商場內即日消費滿指定金額，更可參加佐賀忍術大挑戰考考眼界及訓練身手，或換領佐賀直送迷你熱氣球DIY手作包、當地名產及直送生果蔬菜。The Point會員更可換領限定禮品，玩盡佐賀秋色文化。

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作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：PopWalk漫遊佐賀7大打卡點 必影4米高八爪魚熱氣球（收費文章）】

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