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【旅遊保險】入境檢疫放寬至「0+3」想去旅行　邊份保險有涵蓋新冠肺炎保障？

保險 11:00 2022/10/03

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香港近日放寬入境檢疫安排，再加上不少地方放寬旅遊限制，不少人都計劃「報復式旅行」，以彌補過去兩年不能出境的損失。不過，為了更好地保障自己，出外旅遊前最重要的一件事是購買旅遊保險。

雖說現時各地都在放寬出入境限制，但新冠病毒仍然存在，現時在購買旅遊保險時要留意的保障及條款與在疫情前有所不同。事實上，不少旅遊保險計劃因應疫情的出現，都有在旅遊保險上加入針對2019冠狀病毒病的延伸保障。以下本網搜羅了6個有涵蓋COVID-19保障的單次旅遊保，該大家參考。

■單旅遊保險COVID-19延伸保障比較■

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在現時疫情的新常態下外遊，萬一在旅程途中染疫，少不免會令旅程中斷，甚至是衍生強制隔離的額外開支。多間保險公司的旅遊保障目前都有提供旅程中斷的賠償，包括蘇黎世、AIG、Starr及FWD，最高保額由5,000至15,000元不等。

針對旅行途中因感染而需要海外接受治療的情況，蘇黎世有提供感染新冠病毒所引致醫療費用的保障，高達150萬元；AXA有提供旅途中醫療費用保障高達100萬元；AIG的海外醫療最高賠償額120萬元。

值得注意的是，有些地方或要求旅客如在當地確診新冠病毒，需要在當地酒店隔離至痊癒才可離境，而這會導致旅程時間延長，因此購買單次旅遊保的話要留意萬一有這樣的情況，保障期能否延長。暫時只看到藍十字及安盛都有列明可延長保障期的條款。

若只單純從保費去比較，出遊15天的話保費最便宜的是藍十字的保險，保費最平240元，出遊30天則需448元起，同樣是相同出遊日數中最便宜。

 

責任編輯：鄭樂怡

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