【好去處】The Butchers Club Grille帶來全新海陸餐飲　$298享二人用雜錦頭盤

很早期已玩乾式熟成牛肉（Dry Aged Beef）的The Butchers Club，一直緊貼香港的多元潮流飲食文化，最近迎來形象大改造，帶來全新餐廳「The Butchers Club Grille」。有別於以往的餐廳，今次以新品牌面世，將會加插海鮮入饌，特選Surf & Turf海陸美饌作為新菜單主題，帶來更多的時令海鮮及各種乾式熟成肉菜式，令人耳目一新。

如一向愛吃乾式熟成牛肉的話，對The Butchers Club不會感到陌生，加上餐廳更是連續多年成為香港米芝蓮推介，出品有保證。

新店位於鰂魚涌及太古美食集中地，刻意選擇擁有室內及半露天座位的舖位，皆是想營造明亮開揚的用餐環境，讓客人可以放鬆心情來享受美食。

提到乾式熟成櫃，餐廳一向專注研究不同部位的乾式熟成肉類，當中包括30天、45天、甚至需要預訂的60天乾式熟成肉類提供。

嚴控乾式熟成

餐廳每日均嚴格控制乾式熟成肉類之質素，肉類經過不同日數的風乾，在嚴格控制溫度在0℃至4℃度之間，配合相對濕度的環境下，水份流失及恒濕風乾後成為乾式熟成牛肉，把牛肉本身天然的味道集中，達至飽和，肉質結構改變，有助提升肉質的嫩度、風味及肉汁，而且發酵令其帶有獨特的堅果味。

完成熟成程序的乾式熟成之肉類，表皮層會因風乾變硬，需細心地以人手逐一切除及整理過後才可以烹調。

經過以上繁多的程序後，熟成肉放在高溫烤架上烤時，肉汁被鎖緊並散發豐富的油脂香氣，達至外層焦香內裏嫩滑的效果。

引入高溫烤箱

餐廳的乾式熟成牛肉以美國USDA Prime極佳級安格斯為主，有肉眼扒、帶骨肉眼扒、西冷、T骨等不同部位。

餐廳致力尋找味蕾與口感的完美契合，特別引入美國頂級Montague高溫烤箱，其炙烤溫度可高達900℃，把鮮甜肉汁封鎖，肉質鮮嫩同時保留食材的原味道。除了美味的極尚牛肉外，餐廳亦注重海鮮菜式，推介款式有煙肉魔鬼蝦（$98）配上日本南瓜蓉、黃燈椒粒及粟米風味醬。

如想一次過享受多種小食滋味，不妨選擇雜錦頭盤二人用（$298），包括洛克菲勒式焗蠔、肉質結實的香煎蟹餅、脂豐滑口的香煎鵝肝及惹味開胃魔鬼蝦；另外的拿破崙塔（$68），適合素食者，以烤意大利青瓜、番茄及大啡菇，一層層配上炸甘筍絲及松子仁，色彩繽紛之餘更有助加強口感。

最後提提大家，這裏是歡迎寵主帶同寵物到訪用餐，於半露天用餐區兼是寵物休閒區，自助形式提供多款免費寵物零食、寵物坐墊、色彩繽紛的狗水兜及寵物玩具等，享受人寵共樂時光。

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The Butchers Club Grille 地址：鰂魚涌華蘭路12號惠安苑地下

電話：2388 9644

營業時間：周二至四及周日中午12時至晚上9時

周五至六中午12時至晚上10時，逢周一休息

作者、責任編輯：郭秀芳

（節錄）

【原文：升級海陸餐飲享受The Butchers Club Grille（收費文章）】

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