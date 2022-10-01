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【好去處】黃埔天地一連4日咖啡市集　消費指定金額可換$50咖啡店現金券

精明消費 15:00 2022/10/01

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10月1日除了是國慶外，更是國際咖啡日。紅磡黃埔天地特意在這個長周末，一連4日為咖啡愛好者帶來Coffee 4ever市集，讓大家盡享咖啡滋味，並送出賞歎Coffee Break現金券優惠，與大眾一同享受美好Coffee Break。

市集有14個人氣咖啡品牌駐場，包括Aster Roaster、Entrebox HK、Cest la Vie等，售賣各款咖啡豆及咖啡用具。活動期間同時推出賞歎Coffee Break優惠，顧客凡於黃埔天地任何商舖以電子貨幣消費滿$400或以上，憑即日單一電子貨幣付款存根，連同對應商戶之即日單一機印發票，即可換領指定咖啡店$50現金券一張，每日數量有限，換完即止。

全新Pastime Cafe亦將進駐商場，其藍白希臘風的店舖設計，打卡位處處，更是寵物友善餐廳，設有半戶外梳化，方便大家帶同毛孩來打卡，細味曾在澳洲奪獎的自家炒製咖啡豆，歡度悠閒咖啡時光。店家同時設分店獨家優惠，凡購買任何咖啡或咖啡豆，可獲贈$50美食現食券，購買任何自家炒製咖啡豆，更可享8折優惠。

作者：副刊組

責任編輯：黃依情

【原文：黃埔天地咖啡市集14品牌駐場 消費滿額可換咖啡店$50現金券（收費文章）】

＝＝＝＝＝

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