億萬富翁加速推進「影響力投資」 獲利同時社會、環境獲益

新冠疫情肆虐全球、全球氣候變暖等問題的出現，讓人們開始重新思考人與環境之間的關係，以及經濟效益與環境的關係。很多人開始尋求一種既可以保護環境、有益於社會並且可以獲得利益的經濟模式，而「影響力投資」就是這樣一種投資策略。國際上許多大型基金和企業都紛紛投入「影響力投資」的行列，包括香港的部分企業都已經正在進行這種投資模式。

什麽是影響力投資？

影響力投資也稱作社會價值投資，是指在投資過程中不單止在乎財務收益，同時也注重投資項目的社會和環境積極影響，包括產品和服務。影響力投資可以投資於企業、基金或社會機構。它們重視社會價值多於追求最大的盈利。雖然影響力投資與ESG投資非常相似，但影響力投資更注重環境和社會，以這兩者為投資目標。而ESG分別是環境（E），社會（S），及公司治理（G），也就是公司在這 3 個方面，是否友善、透明、公平。「影響力投資」一詞最早在2007年提出，直至2020年，其市場規模已達7150億美元。

億萬富翁也推動發展影響力投資

據CNBC報道，億萬富翁 Lukas Walton的投資和慈善平台 Builders Vision 已將其 10 億美元的捐贈資金轉移到影響力投資中，使家族辦公室發生更廣泛的轉變，達到投資和捐贈二合一的目的。瑞士信貸對家族辦公室的一項調查發現，近一半的受訪家族辦公室計劃在未來 2-3 年內增加其可持續投資。一般而言，大部分的企業或基金會只會將20%或更少的部分投資於ESG或影響力投資，但Lukas Walton的家族辦公室將90%的捐贈資金用於「與使命相關的」投資。



可見，愈來愈多的企業都有意加入影響力投資的行列。遠見華人精英論壇提到，根據台灣影響力投資協會資料，至2020年全球已有超過1720家投資機構或組織，承諾將資金投注在影響力投資，相關資金規模已達4000億美元，年成長率達34％。



遠見華人精英論壇也提到，國際很多大型的國家基金與企業都投入影響力投資行列，例如，法國的Amundi資產管理公司為了發展影響力投資，專門成立CPR子公司，還將216億歐元分別投資於5種不同的影響力投資策略。英國私人資本Big Society Capital也與施羅德投信合作，募集9000萬美元在社會影響力基金組合。澳洲更以國家級基金支持多個範疇的融資，包括社會住宅、潔淨能源、減少貧窮等。

香港的影響力投資

大灣區碳中和協會理事邵志堯在「邵看風雲」文章中表示，在香港如「銀杏館」、「鑽的」和「黑暗中對話體驗館」都可以歸納為影響力投資。「銀杏館」是為有經濟及心理上需要的長者提供就業機會。「鑽的」是為輪椅使用者提供點對點接載服務的私營企業。「黑暗中對話體驗館」是源自德國的全球性社會企業，在黑暗的環境中靠接觸和感受去體驗失明人士的世界，從而反思自己的人生。

責任編輯：梁政琪

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