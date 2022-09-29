英倫銀行將大手加息1厘？ 學者︰政府要花更多錢 央行把借錢成本提高

英鎊仍未止瀉，新首相卓慧思的減稅方案引起危機，減稅將打擊英國政府的財政收入，政府同時因應能源價格上升而宣布未來兩年提供大規模補貼，綜合各種措施，引起市場對英國財政狀況的擔憂。

Janus Henderson駐倫敦債券基金經理Andrew Mulliner說：「就這種相當魯莽的財政政策而言，這簡直是巨大的不確定性。在我們對形勢有一定了解之前，人們只會退縮。」

減稅將利率推高 進而遏制經濟增長

Berenberg高級經濟學家Kallum Pickering表示，目前市場上普遍的解讀，是英國國債收益率上升反映出市場對英國債務可持續性感到擔憂，可他認為這種看法並不正確。更有可能的情況是，收益率上升反映的是英國財政方案的預期經濟成本，且漲幅與之成正比，具體而言，財政計劃會帶來更高的通脹和英國央行更激進的加息路徑。

他認為減稅將推動未來利率升高，進而在很大程度上遏制經濟增長，令英國新政府難以達成期望。

劍橋大學王后學院院長Mohamed El-Erian表示，如果英國政府不對財政計劃的部分內容進行縮減的話，英倫銀行料在下次政策會議上將利率提高整整1個百分點至3.25%。那樣的話將使英國政府與英國央行的行動互相矛盾，一方面是政府要花更多的錢，另一方面央行卻讓借錢成本變得更高，雙方完全是背道而馳。

快速上升的利率可能會使英國政府提振增長的方案面臨風險。鑑於英國大部分房貸市場利率是浮動可變的，不斷攀升的借貸成本可能會推高全英數百萬家庭的房貸償還金額，有可能會部分抵消掉政府降低稅率和給予能源救助補貼所帶來的舒緩作用。

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