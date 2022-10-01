學習3S理財法 4個故事教孩子避免過度消費

家長要如何跟小朋友講解金錢的概念？與其只跟孩子說「儲蓄」，家長更應該培養孩子正確的金錢觀，利用3S理財法：消費（Spending）、儲蓄（Saving）和捐獻（Sharing），建立孩子良好的消費態度、儲蓄習慣及助人精神。

安徒生會根據3S理財法概念，設計了3個人物角色，分別是花錢哥、慳錢妹及樂施弟，並製作成故事動畫，藉此令兒童對金錢管理有更深入的認識，更希望他們學以致用，善用3S概念管理自己的財富。家長亦可以與孩子閱讀以下繪本，讓孩子建立良好的花錢、儲錢及捐錢的習慣。

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消費大爆發

在繪本《電梯來了，請上樓》中，爸爸、媽媽和小男孩來到百貨公司，一起搭乘電梯到各樓層購物，原來他們來了一間神奇的百貨公司，甚麼都可以買，除了日常買到的衣服、玩具，還有忍者專賣店、地獄專賣店，甚至賣神仙！結果這一家人買了很多東西，擠滿了電梯！最後連窮神都跟他們回家去。

面對琳瑯滿目的商品，我們都會想一一擁有，但是購物之前，就應該好好思考一下：這件東西是想要（純粹滿足慾望而非必需的東西），還是需要（生活上的必要消費）？這樣就能避免跟故事的一家人一樣成為大花筒，過度消費，買太多不合用的東西！

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《電梯來了，請上樓》

作者：長谷川義史

出版：青林

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儲蓄延遲享樂

艾詩和艾莉兩姊妹每月都會收到零用錢，妹妹收到錢後就去買心愛的東西，但姊姊卻會先留下要儲蓄的金錢，然後將錢分配到不同地方，例如：午餐、文具等，以控制自己的花費，又可以把錢好好存起來，累積財富。

學習儲蓄，延遲享樂，是成功的基本特質，父母可藉《姊姊的禮物》繪本教導孩子從小訂立用錢的計劃，就如故事中的姊姊先把一定金額的零用錢留起來，再列出消費的項目，就能避免胡亂花錢的行為，從而建立良好的消費態度及儲蓄習慣。

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《姊姊的禮物》

作者：Angel Feng

出版：世界出版社

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捐獻拯救世界

小兔子恰米有一個計劃，想當超級英雄拯救世界幫助別人，於是他想買一套英雄裝，用來對付可怕的巨龍，拯救兔子！不過他發現比起買英雄裝去幫助別人，不如把錢實際一點去種更多花，讓肚餓的熊蜂們有食物。最後，恰米沒有英雄裝，也能成為幫助別人的真英雄！

小孩子都會希望成為動漫裏的英雄，可以拯救世界、幫助別人，但故事提醒了我們，真正的英雄並不是單憑衣着裝束，反而是從小事上着手，衡量自身能力去幫助別人，不論是捐錢還是實際行動，都能夠體驗「施比受更為有福」的道理。

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《小兔子學捐錢》

作者：Cinders McLeod

出版：親子天下

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建立3S理財法

小鱷魚跟朋友玩捉迷藏的時候，忽然發現別人遺失的一個錢包，裏面有銀幣、金幣和鈔票。他的朋友們都認為「誰找到就是誰的！」更想着大家把這些錢瓜分，用來買檸檬汁和去游泳，可是小鱷魚卻決定要交去警察局，找回錢包的主人。

過程中他遇到請求捐款的鱷魚伯伯，也看到渴望擁有的紅靴子大減價，更在大汗淋漓的時候見到解渴美味檸檬汁……但他都堅持不花掉錢包內的金錢，最後他的誠實得到錢包主人的獎賞-整個錢包連同金錢都送給小鱷魚！於是，他將金錢分配了3個用途：花費、儲蓄、分享，既可以買到心愛的東西，又可以儲起金錢留待將來使用，更可以感受給予分享而帶來的快樂！

故事的小鱷魚勝過誘惑，把錢包物歸原主，更因此而得到獎賞，親子說故事的時候，可以從而教育孩子3S理財的概念，建立良好的消費態度、儲蓄習慣，以及助人為樂的精神。

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《小鱷魚的錢包》

作者：麗茲．費恩雷

出版：阿布拉

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責任編輯：李越樺

【原文︰學習3S理財法 避免過度消費變大花筒】（收費文章）

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