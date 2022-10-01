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【健康增值】入秋乾燥對付燥邪　生津潤肺首選雪梨百合

個人增值 19:00 2022/10/01

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從最近變得乾燥的皮膚與嘴唇，已感覺到秋天悄悄降臨。這陣子若出現口乾舌燥、喉嚨乾、咳嗽，就有可能是秋燥引起，要緩解以上徵狀，可從食療湯水入手。

立秋過後，身體會出現乾燥狀況，註冊中醫師徐澤昌博士指出，秋天在中醫角度易有「燥邪」，體質上會有變化，人體易出現乾燥現象，受影響部位包括口唇乾、喉嚨乾、皮膚乾、眼乾甚至會有大便乾結，也會容易乾咳。

口乾舌燥能影響各個年齡層，他引述中醫有云：「天人合一」，其實這是指人體與大自然之間的相互連繫，大自然的變化也會影響人體，臨床上有些人特別易有乾燥現象，包括陰虛體質人士易有皮膚乾燥、大便乾結，如陰虛火旺者更會易出現晚上流汗現象；另外正值男女更年期的人，如中醫學謂：「年四十而陰氣自半也」年過四十，陰氣自半，這年紀之人，陰份只剩一半容易受損，陰份是人體具有滋潤性的物質，如不足的話，更加重皮膚乾燥現象。

陰虛影響不同年齡層
他表示，別以為人到中年才有陰虛，事實上，十多歲的陰虛及津傷者大不乏人。而嗜吃煎炸、濃味的且不愛飲水的人也要注意，通常會有內熱情況，會令體內陰份受損，出現乾燥。

口乾舌燥、皮膚乾及大便硬，若屬由燥邪引起，中醫多以生津潤肺、養陰為治療原則，以上提及的屬3個問題，但其實也可以「異病同治」，當病人同時有大便硬、皮膚乾癢有敏感以及口乾難耐，如以上3個問題有相同的病因和病機，可以一條藥方對治，原則以養陰潤燥為主。

補充水份勿猛灌
日常起居方面，徐博士提醒謹記多補充水份，但飲水要適當小口飲下，勿一次猛灌，否則會有胃脹胃痛。此外，燥熱食物少沾唇，如煎炸、濃味之物、辣椒、咖喱等，這些食品會加劇體內內熱，促使乾燥現象。

建議的生津潤燥食物則有：雪梨、百合、柿子、蜂蜜、銀耳、杞子皆可養陰潤燥，有預防及改善身體乾燥之效。另一方面，入秋後宜早睡（約晚上十一點前就寢），可養回陽氣及陰氣。煙酒也盡量減少，以上兩者皆會消耗身體陰份。

 

作者、責任編輯：周美好

【原文：入秋乾燥對付燥邪 生津潤肺首選雪梨百合

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