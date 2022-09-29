【理財個案】二手樓價頻現急跌蝕讓消息　想買樓自住現時是否最佳時機？

最近受到加息及疫情等因素影響，不時會看到二手樓價急跌蝕讓等的消息。有讀者打算買新界西樓盤作自住用途，並想知道樓價會否再跌，要至甚麼水平才適合入市。看看龔成是如何回答。

讀者：

見呢期好多樓市減價成交既新聞頻頻出現，請問你覺得二手樓市再跌多大約幾多成才值得入場？想買自住樓並打算住入新界西，謝謝解答！

龔成：

現時香港樓價仍不平，投資價值不算高，但如果自住，其實現價都可以，你可以等樓市回少少，最多10%，已經可以入市。

自住樓最重要方便你自己，只要新界西物業方便你自己，交通配套不差，就可以。

香港樓市，中短期會有少少上落（但不會大跌），長遠會平穩。首先要睇經濟基本面，如果經濟持續差，失業率上升，樓市終會向下，這會對樓市有中期性的影響，不過，就算跌，都不會大跌，最多只是小跌，如果經濟差的情況不是太大，甚至不跌，這是由於背後的需求大。

另外是加息因素，加息對樓市會不利，因此有可能有下跌壓力，但由於香港買樓需求仍大，相信不會大跌。

在長遠計，我仍相信樓市在長遠計，因供求關係，較難大跌。樓市始終需求大，我見唔少適婚年齡的朋友，都正等機會買樓，但未買樓，這些是「潛在需求」，過往每年不斷累積，只要樓市跌少少，就會有需求走出來，這令樓市不能大跌。

另外，樓市另一作用是「投資」，現時的租金無大跌情況，以投資回報率的角度分析，樓價都不會大跌，因此樓市平穩。

當然，政府及中央現時有較大決心處理好樓市問題，我相信會令之後的供應增加（不是中短期，要長期才慢慢見到），因此，樓市不會大升，但相信都較難大跌（始終需求大）。

長遠計，樓價會平穩，有可能少少向上（要睇日後的供應），但不是倍升，不會好似過往般倍升，而是平穩向上。因此，香港樓作為自住的價值仍在，長遠樓價平穩及有少少向上。但投資價值，就只是一般，未見好吸引的水平。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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