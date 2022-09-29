三藩市經濟差距大 收入與種族相關 香港貧富懸殊 專家倡調高最低工資

據外媒報道，經濟不平等、經濟收入差距大一直是美國嚴重的社會問題。美國三藩市《紀事報》最近的一項民意調查發現，大多數三藩市人，無論貧富，都認為城市的經濟差距是一個日益嚴重的問題，需要解決。同時，香港作為國際金融中心，也同樣出現貧富懸殊日益嚴重的問題，雖然政府不斷在努力改善及援助貧窮人士，但數據顯示香港貧富差距仍在擴大，貧窮率創歷史新高。

三藩市貧富差距大

外媒報道稱，三藩市的不平等現象可以在城市中顯而易見，該城市擁有一些世界上最大和最成功的公司，如google和 Salesforce，同時也擁有全國最高的無家可歸者比率。《紀事報》採訪了1650位居民，其中76%認為三藩市的經濟差距需要解決。

SPUR 經濟正義政策總監 Jacob Denney表示，該市不僅最富有和最貧窮的人之間存在巨大差距，而且該市高昂的生活成本也引發了負擔能力危機。儘管三藩市最貧困的家庭在美國其他城市的其他低收入家庭中收入最高，但仍然無法承受三藩市的生活成本。

其中不同種族對貧富差距的感受也不盡相同，調查顯示，85% 的黑人受訪者認為該市的貧富差距是一個需要解決的問題，他們比其他種族對經濟差距感受更深。 根據美國 2016 年至 2020 年的人口普查數據，與白人和亞洲家庭的年收入分別約為 151,000 美元和 102,000 美元相比，黑人家庭的年收入中位數低於 39,000 美元，是三藩市收入最低的家庭之一。

Denney説道，三藩市的經濟差距根深蒂固，收入不平等和多代貧困的歷史無法在一夜之間解決，因為它不是一夜之間建成的，這將需要多管齊下的真正協同努力。保證收入是最有效的反貧困措施，因為它可以幫助人們感到經濟穩定並創造經濟安全的途徑。 其中政府已經開始實施相關政策來解決該問題，如激勵公司提高員工工資和稅收的改變。

香港貧富差距亦日益擴大

香港經濟日益繁榮，而許多基層人士卻不能從中受惠，香港貧富差距愈來愈大，據大公報報道，香港大學社會科學學院副院長（研究）、講座教授（人口健康）葉兆輝表示，根據統計處綜合住戶統計調查，最低及最高十等分組別的每月入息中位數，差距近年不斷擴大，由1991年的2800元及35600元，相差12.7倍；擴至2011年的3300及84000元，相差25.4倍；2021年為3000元及12.08萬元，相差40.26倍；今年首季為3000元及13萬元，相差43.3倍。由這個數據可見，本港的貧富差距情況非常嚴峻，一定程度上阻礙經濟可持續發展，必須採取有關措施，促進經濟平穩發展。

港府為縮小差距的努力

政府也在為縮小差距做出努力，根據今年4月立法會會議 「改革香港的扶貧政策和策略」議案，政府社會福利經常開支由2017-2018年度的653億元大增至2022-23年度的1118億元，在五年間上升71%。根據去年 11 月公佈的 2020 年貧窮人口數字，計及所有現金和公屋福利後，成功把貧窮人口大幅由政策介入前的 165 萬減至 55 萬。同時。政府在恆常現金政策、改善公屋相關事務以及協助市民就業方面提出一系列措施。

鑒於目前嚴峻的貧富差距，機構及專家都提出有關改善建議。葉兆輝建議，應該提高最低工資37.5元至更高水平，如果擔心影響中小企負擔能力，政府可寬減稅務。同時，扶貧組織樂施會提出，政府可以向億萬富翁及百萬富翁徵收永久性稅項，即每一年向億萬富翁收5%財富稅，向百萬富翁收2%，以此幫助更多人脫貧。

責任編輯：梁政琪

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