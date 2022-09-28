【理財教育】家福會免費派發幼兒理財學習繪本　設網上直播重溫　適合3-8歲幼兒（附登記詳情）

金融作為社會重要基石，小朋友的理財教育更加是不可忽視。家福會舉辦了免費索取幼兒理財學習繪活動，助家長指導幼兒學習理財，內容適合3-8歲幼兒閱讀。

助兒童建立正確理財觀念

是次免費派發的書籍為《誰吃掉了糖果屋？》，是由家福會理財社工及插畫品牌Dear me,創辦人Julian Blue編製的繪本，並由信安集團贊助，書籍特別適合家長與3至8歲的幼兒一起收看。

繪本以童話故事的方式，和家長及兒童探討訂立及執行計劃的重要性，這正正回應著眾多家長關於理財上如何教導子女忍耐的課題，同時此繪本故事亦會簡略地幫助兒童理解重要的理財原則以及建立正確的理財觀念，以致長大後有更健康的理財行為。活動由即日起至10月9日接受報名，領取期則為10月17日至11月4日。

索取詳情：

費用：全免（每個家庭只可登記索取一本，數量有限，送完即止。)

網上登記報名：按此

重溫故事直播片段：按此

索取流程：

登記個人資料，重溫故事直播，按故事內容在表格回答簡單問題，並選擇下列其中一間家福會服務中心索取，待收到確認訊息（10月16日前發出），到所選擇的中心領取繪本：

家福會-理財教育中心 (荔枝角)

家福會-香港西區服務中心 (西營盤)

家福會-藝進同學會賽馬會將軍澳青年坊 (將軍澳)

家福會-家福中心 (屯門)

家福會-婦女及家庭成長中心 (筲箕灣)

索取繪本資料：

報名期：2022年9月26日至10月9日晚上11時59分

領取期：2022年10月17日至11月4日

▼ 點擊圖片放大

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能 （立即收看）

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經