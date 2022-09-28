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MPF放現金又贏 中港股票再包尾 一季跌18% 全港總資產料跌破1萬億

強積金 13:39 2022/09/28

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不少港人的強積金重倉港股基金，但今年以來可能難翻身。據積金評級（MPF Ratings）的最新數據顯示，截至9月23日，今季香港及中國股票基金大跌18.05%，若果選擇放美股基金，今季則只跌2.63%，兩者回報相差15.42個百分點，反應慎選基金及分散投資的重要性。

MPF基金表現（截至9月23日）

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如上圖可見，第三季以來僅貨幣市場基金（強積金保守基金）力保不失，事實上該基金在今年至今都是沒升跌的。

而港股基金無論是今季或今年以來，都是包尾的，單季跌幅甚至高達18.05%。股票類別方面，美股基金表現最佳，跌幅竟與保證基金一樣少。

懶人基金跌幅低 反映分散投資重要

而俗稱「懶人基金」的預設投資策略，兩種基金在今季分別跌3.87%及4.09%，跌幅比債券基金及大部分股票基金低，反映分散投資的重要。

積金評級主席叢川普表示，當務之急是，強積金成員必須保持長線投資及分散投資。每個強積金計劃都提供預設投資策略（DIS）基金，收費既低而且也是現成的分散投資基金選項。對於廣大的強積金成員來說，預設投資策略依然是一個優質的投資方案。

他又預計，9月底的強積金總資產將跌至9770億元，跌破一萬億水平。強積金平均賬戶結餘將跌至213,700元，也重返兩年前水平。

強積金在2020年7月時首次突破萬億元的關口，今次重回萬億元以下，他表示是結合了全球通脹、加息及經濟衰退等因素。

 

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欄名 : MPF理財

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