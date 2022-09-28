MIKIMOTO開拓男士市場　MC張天賦黑南洋珍珠型格登場　　

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）鍾愛珍珠的程度，大家有目共睹，除了因為其祖父佐治五世（King George V）在她小時生日的小小心意，原來在她首次到日本訪問，日本政府以優質珍珠作為給英女王的見面禮，而她回國後把這些珍珠交給珠寶公司 Garrard 設計成獨一無二的首飾。

▲ 邀請到新生代歌手 MC 張天賦出席開幕活動，為品牌注入新氣。（圖片：品牌提供）

▲ 為期4日的 PASSIONOIR 系列限定店雖已完滿結束，現場特設的扭蛋機成為不少MC歌迷的bonus禮物。（圖片：品牌提供）

是以，日本出品的珍珠等同貴氣、典雅的代名詞，而作為日本殿堂級珠寶品牌MIKIMOTO多年來以珍珠首飾設計為依歸，近年更致力開拓男士市場。繼早前與 COMME des GARCONS HOMME PLUS合作推出聯乘作品，新系列以PASSIONOIR命名，把英文熱情和法文的黑色合併而成，寓意以極致完美的黑色。

▲ MIKIMOTO PASSIONOIR / Talisman Glide 配黑南洋珍珠純銀手鏈（$36,200）、綴黑南洋珍珠純銀手鏈（$11,800）和MIKIMOTO PASSIONOIR/Kofuku no ki 系列綴日本Akoya珍珠及鑽石18K白金胸針（$62,900／圖片：品牌提供）

▲ MIKIMOTO PASSIONOIR綴黑南洋珍珠純銀頸鏈（$33,800）、MIKIMOTO PASSIONOIR綴黑南洋珍珠純銀頸鏈（$19,700／圖片品牌提供）

PASSIONOIR亦有分為Talisman Glide與M Collection兩個系列：前者主要以黑南洋珍珠為重點，設計都以突出黑南洋珍珠的虹彩色澤為主，黑南洋珍珠會在不同光綫下透出綠、啡、藍、紫和銀等顏色光澤，搭配Japanned Noir 純銀，完美呈現濃厚的工業風格。

後者則將Japanned Noir純銀塑造成品牌首字母「M」 ，並配搭黑南洋珍珠或日本Akoya珍珠，在簡潔的設計中，添上了粗獷的型格氣質，而耳骨夾與吊墜等款式則以品牌字首「M」 字作為立體爪鑲，展示不一樣的尊貴感覺。

▲ 同場另設MIKIMOTO M Collection期間限定概念店，展示品牌最Classic 的系列。（圖片：品牌提供）

MIKIMOTO「 M Collection」期間限定概念店

日期：即日起至11月14日

時間：11am - 8pm

地址：尖沙咀海港城海洋中心2/F Kiosk 6

產品查詢：2114 0318