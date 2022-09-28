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【消費券2022】將軍澳兩商場推消費券優惠　大送$13,500電子贈券　免費泊車多達14小時

精明消費 12:33 2022/09/28

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政府新一輪電子消費券將於本周六（10月1日）派發，新地旗下兩個位於將軍澳的商場都分別因應消費券作推廣。

將軍澳中心於10月1日起推出「10月消費瘋狂賞」，可獲高達5,070元商場贈券及多達14小時免費泊車券，更可同時賺取積分。將軍澳東港城則推出「消費券購物多重賞」優惠，更特意為大手選購珠寶產品的The Point會員送出5倍積分獎賞，最高可兌換成800元 Point Dollar當錢使。

■將軍澳中心10月消費瘋狂賞詳情■

    點擊圖片放大

■東港城消費券購物多重賞詳情■

    點擊圖片放大

另外，將軍澳中心更與同區東港城聯手推出「消費著數賞」。由10月1日起，於將軍澳中心憑任何即日電子消費滿40,000元，即送將軍澳中心及東港城兩大商場合共3,500元的電子贈券及4小時免費泊車券，更可同時賺取積分。

■將軍澳中心Ｘ東港城「消費著數賞」詳情■

    點擊圖片放大

想知更多消費券商場優惠，留意電子消費券2022懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

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欄名 : 消費錦囊

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