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【消費券2022】PayMe加碼推購物及餐飲優惠　Zoff消費滿$1,080可獲額外$200優惠券

精明消費 11:47 2022/09/28

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政府於第二階段消費券新增PayMe為支付工具之一，滙豐在第二階段第2期消費券中宣布，PayMe加碼推出超市及商戶優惠繼續送上多重購物折扣。其中包括由2022年9月30日早上8時起，首5,000名使用PayMe於惠康惠顧任何金額之用戶，可獲贈100元優惠券。與此同時，PayMe用戶在各大商場及餐廳可享購物及餐飲優惠。

除了限量100元優惠券外，由2022年9月30日至10月31日，PayMe用戶於惠康購物滿300元或以上，即減30元（不適用於自助付款機）。

另外，用戶於2022年9月30日至10月31日完成登記為PayMe新用戶及完成香港身份證驗證，並於惠康購物滿100元或以上，可獲贈50元優惠券，下次於惠康
購物滿100元或以上將自動扣除。

由2022年10月1日起，用戶使用PayMe於多家商戶消費，可享一系列折扣優惠：

購物優惠

  • 新地商場：由2022年10月1日起，用戶於23個新地商場消費滿200元或以上，即可於The Point App 獲贈25元電子折扣券，最多可獲5張，送完即止
  • MegaBox：由2022年10月1日至31日，用戶於商場內消費滿800元或以上，最高可獲1,600元MegaBox商戶優惠券，以及最高100元IKEA 宜家家居現金券
  • 萬寧：由2022年10月1日至12月31日，用戶可於萬寧門市及網店享高達378元折扣
  • 實惠：由2022年10月1日至31日，用戶購買收納用品滿100元或以上，即減10元；購買Space Cube系列、Transformer變形傢俬系列、Sanrio系列及MOU RICORDO餐檯椅系列產品，可享95折；如訂造家匠TMF傢俬正價滿50,000元或以上，並以PayMe繳付訂金5,000元，可享額外2,000元折扣
  • Nike Factory Stores：由2022年10月1日至16日，用戶購買任何衣物，可享9折。由2022年11月1日至16日，用戶購物滿600元或以上，即減100 元
  • G2000：由2022年10月1日至31日，用戶購物滿200元或以上，即減20元；購物滿1,000元或以上，即減100元
  • 余仁生：由2022年10月1日至23日，用戶於網上或實體店鋪購物折實滿500元，即減60元
  • 莎莎：由2022年10月7日至11月6日，用戶於網上或實體店鋪購物滿150元，即減50元
  • Skechers：由2022年10月1日至31日，用戶於Skechers 專門店購買兩件貨品，即享8折；購買三件貨品或以上，即享7折
  • GopopStation：由2022年10月1日至31日，用戶於網上購物滿1,000元或以上，即減100元
  • 友和：由2022年10月1日至11月30日，用戶購物滿1,000元或以上，即減50元
  • Zoff：由2022年10月1日至11月17日，用戶購物滿998元或以上，即減港幣100元；購物滿1,998元或以上，即減港幣250元。用戶消費滿798元，可獲額外100元優惠券；消費滿1,098 元，可獲額外200元優惠券


餐飲優惠

  • 麥當勞：由2022年10月24日至12月4日，用戶惠顧滿35元或以上，即可獲5元優惠券
  • 星巴克：由2022年10月1日至31日，用戶以PayMe於星巴克手機程式增值300元或以上，可獲享一杯免費中杯裝手調飲品；惠顧滿99元或以上，即減30元
  • 燒肉Like：由2022年10月1日至31日，用戶惠顧滿120元或以上，即可獲20元優惠券
  • 魚尚：由2022年10月1日至31日，用戶惠顧任何金額，即可獲3元優惠券
  • 美心中菜：由2022年10月1日至11月30日，用戶可享高達7折優惠

責任編輯：區祖飛

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