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城巴 CityBus屯門北路線半價 AlipayHK港鐵$2搭車優惠券兩張

精明消費 07:30 2022/09/29

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.城巴 CityBus：屯門北路線半價

城巴屯門北路線加強服務並推出期間限定半價乘車優惠， 屯門和田邨及菁田邨將陸續入伙，為方便居民適應屯門北全新巴士服務，城巴推出半價乘車優惠，居民可以喺指定日子，以半價車資體驗舒適、方便、快捷嘅城巴服務，連接港九新界各區，惠及和田、菁田、兆康、欣田及紅橋一帶居民！

同時，城巴增設全新過海路線950，連接屯門北及港島商業區（上環、中環、金鐘、灣仔）。

    點擊圖片放大
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2. AlipayHK：港鐵2元搭車優惠券兩張

即Scan AlipayHK宣傳牌上個QR Code，就可以拎到AlipayHK 2元搭車優惠券兩張，直接用AlipayHK「易乘碼」搭港鐵。

喺以下港鐵站內單程票售票機上面嘅AlipayHK宣傳牌上就可以見到個QR Code，包括：

銅鑼灣站、尖沙咀站、尖東站、中環站、灣仔站、觀塘站、深水埗站、太子站、旺角站、油麻地站以及佐敦站，拎完優惠券記得用紫色入閘機出入閘。

    點擊圖片放大

3.迪士尼：年票特別優惠  3人行85折

即日起至11月16日，成為「奇妙處處通」會員，可享3人行85折優惠。

即訂年票：按此

    點擊圖片放大
    +2

 

撰文：hket小編

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