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【1萬元消費券】Trip.com9月29日開搶17間酒店套票　$1,388入住馬哥孛羅香港酒店連早晚餐　11月尾沖繩來回機票只需$3,080

個人增值 20:00 2022/09/27

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新一輪消費券將於10月1日發放，乘接最新「0+3」放寬檢疫安排，同時為響應政府支持本地經濟，Trip.com特別推出「消費券每日狂賞」活動，由9月29日早上10時至10月3日晚上11時59分（本周四至下周一）進行，推出酒店、本地玩樂限量優惠，每晚放送本地、海外酒店適用的999港元優惠代碼，讓市民以瘋狂價競搶最火熱的酒店優惠。 

10月1日零時零分加碼派優惠代碼

共17間人氣酒店套票於9月29日早上10時開賣，包括以1,176港元超低價入住香港迪士尼樂園酒店，以2,310港元入住港島香格里拉豪華山景大床房（連雙人早餐及1,000港元餐飲消費額），以及以1,388港元入住馬哥孛羅香港酒店高級客房（連早餐、房內海陸晚餐套餐及白酒）等。 

9月29日至10月3日每晚10時起，用戶可於活動頁面競搶限量酒店優惠代碼，滿1,000港元即減999港元及滿1,000港元即減199港元（共276張）。此外，10月1日消費券發放當天零時零分將再度加碼，同樣派發999港元及199港元優惠代碼，名額有限，先訂先得，用完即止 ！有興趣的朋友記得鎖定活動時間，準時搶券。

此外，本港入境措施放寬至「0+3」安排，港人外遊意慾大增，是次活動Trip.com特選多個旅遊熱點的酒店及機票優惠，目的地包括日本、泰國、韓國等。詳情可以瀏覽Trip.com網頁

■本地精選酒店優惠■

酒店 優惠詳情 限時優惠(港幣) 使用999港元優惠代碼後價格(港幣)
香港迪士尼樂園酒店 標準客房限時優惠 $1,176 $177
迪士尼探索家度假酒店 限時優惠 $1,048 $49
九龍香格里拉大酒店 豪華大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋早餐 $2,310 $1,311
港島香格里拉 豪華山景大床房＋HK$1,000 餐飲消費額＋雙人早餐 $3,080 $2,081
香港帝苑酒店 高級套房＋Crown Club 早餐或雅苑座自助早餐＋下午茶、雞尾酒＋開胃小吃＋歡迎水果 $1,778 $779
雅格酒店 城景特大雙人床客房＋自助早餐 $1,148 $149

■人氣玩樂門票優惠■

酒店 優惠詳情 官方售價 （港幣） 推廣價 （港幣）
香港迪士尼樂園 獨家預售 72折優惠套票 門票 送 頭箍 (價值HK$169或以上) - 成人 $808 $579
獨家預售 72折優惠套票 門票送頭箍 (價值HK$169或以上) - 小童 $644 $441
Häagen-Dazs 外賣雙球雪糕電子禮券 【買一送一優惠 】HK$69 即可享兩客雙球雪糕 $138 $69
東方之珠維港遊觀光遊船 (包括小食及飲品) 獨家4折優惠船票 - 寫意午後 ‧ 維港遊 A $220 $88
獨家4折優惠船票 - 迷醉黃昏 ‧ 維港遊 $230 $92
獨家4折優惠船票 - 幻彩詠香江 ‧ 維港遊 $300 $120

除上述優惠外，用戶如以指定信用卡或電子錢包預訂相關產品更可享有不同的優惠，每單折扣勁減高達250港元！

責任編輯：區祖飛

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