【退休調查】超過9成受訪者低估預期壽命　 保誠：欠退休財務規劃如「大裸辭」

香港人出名「勤力」，不少人的訴求就是上班，不過好多時會忽略未來退休的安排。保誠今日公布 「長壽風險抗力調查」結果，發現近4成正踏入「黃金十年」的受訪者 （年齡介乎50至60 年歲） 才剛開始為退休生活進行財務規劃或甚至仍未開始規劃，更有高達92% 受訪者低估預期壽命平均10.6年，很可能錯估長壽風險。

99%受訪者低估自己壽命

保誠於2022年9月以街頭問卷形式訪問了共306名仍在工作及年齡介乎50至60歲（於退休前的黃金十年）的香港受訪者， 調查顯示，以香港政府統計處的平均預期壽命資料作比對，超過九成（92%） 受訪者低估預期壽命，當中83%的男受訪者低估自己壽命平均8年（自己預期的81歲相比以香港政府統計處參考資料計有的預期壽命89歲），而幾乎全部（99%）女受訪者低估自己壽命，當中的平均數為12年（自己預期的82歲相比香港政府統計處的預期壽命94 歲），他們對預期壽命過於保守的估計令原本未盡完善的退休規劃缺口更大。

當被問及若比自己預期更為長壽時，只有13%受訪者表示為退休生活感到憂慮，63%預計退休後需要減少開支，恐令退休後生活質素下降。

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另一方面，受訪者的平均目標退休年齡為66.6歲，並希望擁有330萬港元財富作為退休儲備。只有15%受訪者認為自己已為退休做好準備，並有信心能夠在經濟上支持退休生活。然而，事實上有超過四成（44%）受訪者沒有足夠資金應對退休生活上的開支，更有近四份一（21%） 在受訪期間仍未達成退休儲備目標的一半。

保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，年輕一族或有本錢面對短期的收支不衡及缺乏流動資金等風險，但若欠缺財務規劃的退休生活，就如人生中的「大裸辭」，未能取得每月入息，當中可能要承受的保障風險可想而知，生活質素被迫降低之餘，更遑論保障家人摯親。

10月3日推全新「雋享入息保障計劃」

另外，保誠即將推出全新「雋享入息保障計劃」，貫徹We DO Family的理念為更多家庭提供財富保障及滿足傳承的需求。全新的保障計劃更提供每月入息直至最初受保人151歲，將財富增長之外亦可息享世代，讓財富代代傳承。全新「雋享入息保障計劃」將於10月3日正式推出。

責任編輯：區祖飛

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