【日本旅行】100萬間日本商戶接受AlipayHK支付　港人遊日消費可獲90日圓折扣優惠

自香港實施「0+3」檢疫政策，加上日本亦將於10月11日恢復自由行後，不少港人都紛紛計劃出國旅行。AlipayHK聯合Alipay+宣布，超過100萬間日本綫下商戶透過螞蟻集團的Alipay+跨境移動支付和營銷解決方案已經接入AlipayHK，迎接港人自由行。與此同時，AlipayHK更與本地和日本合作商戶推出多重優惠，令用戶去日本搭車、消費住宿都有優惠。

當地合作商戶設有Alipay相關標誌

AlipayHK指，AlipayHK用戶只要在日本當地見到「Alipay+」或「AlipayHK」標誌，即可用AlipayHK以港幣作結算進行付款，毋需提前兌換貨幣；而當地合作商戶則可收取自動兌換後的當地貨幣。

合作商戶涵蓋便利店、藥妝、百貨、電器舖等，還可支付當地的士車資，如伊勢丹百貨、大丸百貨、TSURUHA藥妝店、三井Oultets、Lawson、7-Eleven、食其家Sukiya及松屋等。

於「A+ Rewards」專區領最高8折優惠券

另外，AlipayHK亦推出支付優惠，由即日起至10月14日用戶只要在日本AlipayHK合作商戶消費，即可獲總值90日圓的折扣優惠，單筆消費滿31日圓即可減免30日圓，推廣期內每位用戶最多可獲減免3次。

而AlipayHK用戶在出發前，更可於AlipayHK的「A+ Rewards」專區購買或領取Agoda、trip.com和Klook等旅遊網站折扣優惠券，訂酒店、景點門票等享受最高8折優惠。

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責任編輯：區祖飛

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