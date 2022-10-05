大多數情侶都曾為錢「爭吵」 情侶適合開聯名戶口嗎？

當一對情侶處於熱戀時，金錢可能不是最重要的，但當熱情退去，會發現生活中處處都「講錢」，由於兩人出身於不同家庭，難免會因為各異的金錢觀、價值觀發生爭吵，從而影響感情。雖然聯名戶口會更便於共同管理收支，但亦有很多潛在風險，情侶真的適合開設聯名戶口嗎？

聯名戶口的利弊

從管理家庭財務角度來看，共享一個聯名銀行戶口可以更便於處理日常家庭開支，所有收入和支出一目了然。同時也有利於雙方共同制定預算和財務目標，更可以讓雙方更好了解彼此的支出和儲蓄習慣，並且可能會突出需要解決的問題。

但聯名戶口亦存在很多潛在風險，聯名戶口需要雙方共同承擔債務，若其中一方涉及債務問題，雙方的信用都會受到影響。其次，若兩人感情破裂，可能又會帶來糾纏不清的財務瓜葛。

事實上，是否選擇合併或分開管理戶口要根據個人情況和個人喜好而定。例如，如果是經商的人，可能是為了確保配偶不會承擔另一方作為企業主或專業人士所承擔的責任，而選擇分開管理。其次，一個人可能有商業利益、財產或遺產，希望將其與一段關係分開，那就可能會選擇分開管理。不過，如果兩人感情穩定，並且能夠承擔聯名戶口為兩人帶來的牽連責任，那也不妨一試。

聯名戶口注意事項

若決定開設聯名戶口，以下幾點要多加注意。

1.在開設聯名戶口之前，銀行會要求選擇「單簽」還是「雙簽」，「單簽」是指其中一方在提款時，無需經另一方同意，「雙簽」是指要雙方同意才能提款。建議要求取得所有聯名人簽署才能提款，開聯名戶口時建議要求雙簽才能從戶口提款，避免對方在未經雙方同意下提取款項。

2.即使只有一方拖欠債務，聯名戶口亦有機會被凍結，即使只有聯名戶口其中一個持有人被債權人循法律途徑追討還款，其聯名戶口亦可能會被凍結，甚至被法庭要求用於償還債務之用。

3.聯名戶口與個人戶口一樣，若聯名戶口捲入訴訟，會影響信貸報告及信用評分。

4.聯名戶口最好是現金形式，不應該用於投資。如果兩人感情不是非常穩定，將來分手就要被迫緊急沽出，這可能會蒙受大損失。

責任編輯：梁政琪

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