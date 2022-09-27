【CBDC】港版CBDC「數碼港元」如何以三軌道方式進行？　正式啟動或需3至4年

在今年4月份金管局推了一份名為 《從政策及設計角度看「數碼港元」》 (e-HKD: A policy and design perspective) 的政策討論文件 (policy discussion paper)，在「字面上」金管局對e-HKD的態度是相當保守的，一開始在「概要」部份經已明言：

鑑於推出「數碼港元」涉及眾多政策考量，金管局誠邀各界提出意見。值得注意的是，金管局尚未決定是否及何時推出「數碼港元」，該局會持開放態度，小心衡量。

其後在「零售層面CBDC可帶來哪些潛在效益？」的章節裏提出5大潛在效益時，亦多番提示業界人士保持冷靜，因為這些潛在效益「並不能作為推出「數碼港元」的充分理據」、「毋須為此目的 而推出『數碼港元』」，是拋磚引玉還是猶豫未決，真的只有金管局自己才知道了。

宣傳一下：就著 e-HKD這個香港版的中央銀行數碼貨幣 (Central Bank Digital Currency, CBDC)，我之前一連寫了5篇文章討論CBDC的歷史、起源、潛在好處、挑戰等的話題，有興趣可以跟進一下喇。

銀行閑談（175）- 乜嘢叫 Central Bank Digital Currency (CBDC) 呢？「央行貨幣」唔係一路都係「數碼化」嘅咩？

銀行閑談（176) — Central Bank Digital Currency (CBDC) 對香港有什麼好處呢？聽聽 HKMA 怎麼說

銀行閑談（177）— Central Bank Digital Currency (CBDC) 對香港有什麼潛在挑戰呢？聽聽 HKMA 怎麼說

銀行閑閑談#160 — CBDC 會唔會影響 Creation of Money 呢？先由宋代「交子」講起

銀行閑閑談#161- CBDC 會唔會影響 Creation of Money 呢？說幾個最可能會採取的措施

不過在9月20日，金管局宣布將正式「去馬」e-HKD，推出了一份名為《「數碼港元」 — 邁出新一步》( e-HKD: Charting the Next Steps) 的政策立場文件 (position paper)，表示將會展開工作，以「三軌道方式」為將來可能推出e-HKD作出準備。

這個「三軌道方式」有哪3條軌道呢？裏面有什麼細節值得注意呢？未來的時間表又會如何呢？今天就和大家跟進一下喇。

第一軌道 — 奠定基礎 ( Laying the foundations)

這次金管局還真的畫了3條軌道、數架列車 (還要由老到新) 來闡釋這3條軌道的運作方式，挺可愛的。

第一軌道名為「奠定基礎」( Laying the foundations)，意指為e-HKD定下「技術」和「法律」兩方面的基礎。

這裏特別注意的是，金管局將沿用2021年10月推出的技術白皮書《從技術角度看「數碼港元」》裏的「兩層式結構」方案，把整套 e-HKD 分為「零售層面」(retail layer) 和「批發層面」(wholesale layer)，簡單說即是大家不會「直接」在金管局開個戶口喇！

文件表示單就「批發層面」，金管局估計需要9個月制定系統開發計劃 (呢啲嘢我都覺得 waterfall 穩陣啲嘅…)，其後「視乎資源狀況」，預計要2–3年才能建立可應用的批發層面項目。

那「零售層面」的時間呢？文件沒有講，可不可以和「批發層面」並行呢？理論上是可以的，不過由於「零售層面」的「最終設計可能會因眾多因素而大受影響，而部分因素尚待掌握及審視」，我想沒那麼快起動吧。

至於法律方面，金管局只花了一個段落解釋工作安排，重點應該是「現行法例未具足夠確定性以容許發行數碼形式的法定貨幣」，所以立法是必須的，不過文件中沒有時間表，也沒有說將預視到什麼挑戰，我想立法對金管局來說應該是駕輕就熟的事吧？

第二軌道 — 深入的應用研究及試驗 (Deep-dive application research and pilots)

第二軌道會與第一軌道並行。金管局會在第二軌道深入研究用例，以及有關「數碼港元」的應用、執行及設計事項。

這裏都挺有趣的，這裏我超譯一下就是「我知道 e-HKD 肯定長遠對香港有好處，所以我們馬上著手準備吧！至於實際的use case呢…？先啟動！我們再慢慢談好不？」

我是衷心欣賞這份態度的，大人做人事嘛！大家有沒有試過，明明提了一條絕世好點子給老闆，卻被刁難一些尚可慢慢細談的旁枝末節呢？

金管局列出了7個研究範圍，包括：

經電子錢包應用程式使用「數碼港元」

研究網絡安全事宜的「Sela」項目

對私隱及系統性能進行深入的技術研究

代幣化證券的貨銀兩訖結算 (即 DvP settlement)

就零售層面 CBDC 用例及設計選項與業界聯繫

制定規例以訂明發行及使用「數碼港元」的框架

研究 CBDC 應用於去中心化金融活動的利弊

即是說未來e-HKD的應用方式還有很大討論的空間，看看未來會不會再有公眾咨詢吧。

第三軌道 — 推出「數碼港元」(Rolling out e-HKD)

我們在第一及第二軌道的工作應有助奠定基礎，並為未來可能推出「數碼港元」備妥部分必要元素，而第三軌道則關乎正式推出「數碼港元」。

當我滿心歡喜以為可以看到e-HKD的時間的時候，文件便跟我說：

誠然，由於受眾多因素影響，包括第一及第二軌道工作的實際進度，以及本地及國際市場的相關發展步伐，現階段實在難以預測推出「數碼港元」的時間表。

我超譯一下就是「想要e-HKD時間表哦？我肯定會推出的，不過先等use case和基礎建設都做好再慢慢研究吧」。

e-HKD正式啟動！e-HKD的路還有多遠呢？

e-HKD要正式上綫，假如一切同步進行，最快都要3至4年的時間，目前會先開始批發層面的開發工作和處理法律問題，再根據用例研究定出零售層面的玩法和實際時間表，之後才會有更準確的上綫日子。

說到底e-HKD有沒有急切性呢？再引一下文件中的內容：

執筆之時， (全球) 只有巴哈馬（Sand Dollar）及尼日利亞（eNaira）已正式推出零售層面CBDC，而中國內地（數字人民幣）及東加勒比地區（DCash）則正在試行過程當中。

這四個地區推出及試行零售層面CBDC，主要受到多項因素驅使，包括普及金融、競爭及支付系統運作穩健性等。然而，因香港的數碼支付服務百花齊放、易於使用、效率高及運作十分穩健，此等因素未必同樣適用於香港。

國際金融界正尋求更快捷簡便的跨境支付及匯款方案，最終或需要加強各地支付系統之間的互聯互通，而CBDC有潛力成為這類安排的基礎。國際金融界亦有討論是否可將CBDC應用於加密及去中心化金融領域，從而為相關市場提供一個穩定的支持。

大家一起細味一下箇中意味吧。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (185) — e-HKD 正式啟動！e-HKD 的路還有多遠呢？】

【關於作者】



兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經