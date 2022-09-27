中小企用現金派MPF 犯法竟被讚「好老闆」 有違退休保障原意

早前從朋友口中聽到一個有關強積金供款的個案：

一名中小企老闆眼見其員工捉襟見肘，屬「月光族」（即月月花光薪金，沒有儲蓄習慣）的年青人，於是，他自作聰明向員工建議，將每月的強積金供款，包括僱主及僱員部分（即共月薪的10% ），以現金形式發放給員工。他認為自己已經盡了做僱主的責任，，體貼他們的需要。員工聽到這個安排，感覺像收多了人工，固然開心，更大讚他是好「老闆」。

以上個案是否真的如他們所想的合法合理？僱主及僱員均沒有為強積金供款，責任又誰屬？

其實，以上的做法既不合法，也不合理。

「法」與「理」

先講「法」。《強積金條例》清楚列明，為有關僱員作出強制性供款，包括僱主及僱員部分，乃屬僱主的責任。積金局可向違法的僱主提出刑事檢控。就以上個案為例，僱主沒有從僱員的有關入息中扣除 5% 作為僱員的供款，亦沒有向強積金受託人繳付強制性供款，最高罰款為$350,000及監禁三年。

再講「理」。試想想，當你年青力壯時，還能「餐搵餐食餐餐清」；那麼，退休時又怎麼辦？強積金成立的目的，就是為打工仔退休生活作強制儲蓄，是香港退休保障制度中重要的基石。從個人理財角度，員工屬「月光族」，絕對不是健康現象；作為良心僱主，就更加應該協助員工建立好退休的安全網。

「唔記得」與「計錯數」

不過，相信以上的個案只是個別例子，但僱主遲交強積金供款卻是屢見不鮮。上年度，積金局已向違反強積金法例的僱主發出超過30萬張清繳拖欠供款通知書；我相信，大部份拖欠個案主要是兩個原因：「唔記得」和「計錯數」。

先講「唔記得」。相信每間公司的人力資源部最忙碌的時間，莫過於月頭和月尾，大部分入職、離職、升職和轉職通常也是發生在這段時間 ;尤其是零售和飲食業，員工的流動性較大，更不用說要處理不同類型的員工合約，如長工、合約制、甚至是「炒散」等等，複雜程度可想而知。要協助員工做強積金登記，或及時通知強積金受託人個別僱員已離職，日子都要計算得十分準確；故此出現忙中有錯的情況。

再講「計錯數」。除了要處理入職、離職等的申請外，人力資源部還要處理薪金事宜。要知道，很多行業員工的薪金都不是以固定薪酬計算。就算是以固定薪酬計算，也要計算一些不定期的收入，如花紅、超時工作準貼等。最後，僱主必須於每月的第10日作出供款。這絕不是一項簡單任務！

但無論是「唔記得」或「計錯數」，僱主如沒有準時向強積金受託人繳付強制性供款，積金局便會向僱主發出「附加費通知書」，並追討拖欠供款及相等於欠款款額5%的附加費 (附加費會全數存入受影響僱員的強積金帳戶) ，確實是少數怕長計。

其實，在現今這個數碼化時代，要避免跌入「唔記得」和「計錯數」的人為錯誤，最好的方法就是善用強積金受託人提供的電子平台，甚至選用一些專業的人力資源系統，既專業，又合乎成本效益。

順帶一提，10月1日及4日為公眾假期，即是少了兩個工作天。僱主應盡早作出安排，以免延誤供款。強積金供款是對每位員工最基本的退休保障，希望僱主們都能認真地為他們選取最合適的強積金計劃並準時供款。

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