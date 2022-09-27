【好去處】V Walk 3周年感謝祭　$1、$10震撼搶　消費滿$100即送尚品鮑魚禮品包

踏入9月尾，秋意濃濃，加上10月1日將發放新一輪消費券，適合到處逛逛感受氣氛。V Walk 商場將於9月29日至10月5日舉行3周年感謝祭，享大5大獎賞優惠，低至$1的全方位海量優惠與高達300%回贈。同時，V Walk及V city再度推出消費券爆買爆賞第三彈，送出超過300萬元消費禮遇，150%全數回贈。

優惠一、$1震撼秒搶、$10驚喜快閃

【消費券專享 • $1震撼秒搶、$10驚喜快閃】精選多款滋養美食和護膚聖品以震撼價登場，包括$1秒搶TONYMOLY修護手/腳膜、良茶隅洛神花茶等，還有康維他麥蘆卡蜂蜜、TONYMOLY香薰潤手霜以超低價驚喜加盟$10快閃專區，顧客只要以電子消費券於指定商戶消費即可享受優惠。

■$1震撼秒搶推介■

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優惠二、逾5,000件美妝潮服、珠寶飾物低至17折

V Walk聯同全場商戶推出全方位海量優惠，逾5,000件人氣美妝潮服、珠寶飾物、生活百貨、健康食品及美食優惠低至17折，當中不少更是V Walk獨家限定。

■潮服、珠寶飾物、美食及健康產品■

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優惠三、消費指定金額免費換人氣家電

由9月28日下午3時起，The Point會員憑積分預先在The Point App內換領限定心水產品預留證，並於推廣期內以電子貨幣消費滿指定金額，即可免費換領人氣Gadgets，包括最新 iPhone 14 Pro Max、Apple Watch Series 8、GoPro HERO9 Black 運動相機及Marshall ACTON II 無線音箱等。

■最「in」家電賞■

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優惠四、累積最高消費會員 可獲MAXCARE傾心椅

The Point會員只要於感謝祭期間，憑 V Walk發出的有效電子貨幣消費發票，透過指定表格登記(登記次數不限；唯首次登記必須滿$10,000或以上，每張發票須達$100，及當中必須包括1張於V Walk「3周年感謝祭 」參與商戶內消費的發票及使用最少$10 POINT DOLLAR付款) 及成功遞交，首名累積最高消費之會員，將可獲得MAXCARE傾心椅 (橄欖綠) 一部 (建議零售價：$19,800)。

■MAXCARE傾心椅■

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優惠五、單一消費滿$100 即可獲高達300%回贈

The Point會員於10月2日在V Walk即日以電子貨幣單一消費滿$100，即可免費獲贈高達300%回贈的「3周年感謝祭禮品包」1份，包含尚品阿福紅燒鮑魚、EZZ 補水美肌軟糖、SHINE K茶花凝膠型洗手液及英雄學院主角 A4文件夾，總值逾$300，數量有限。

■「3周年感謝祭禮品包」■

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換領日期：2022年10月2日

換領時間：中午12時至晚上10時

換領地點：V Walk 2樓禮品換領處

除此之外，V Walk為秋日祭典準備了20萬朵繁花的「Autumn Fantasy」星河璀璨裝置，9米長的「秋色花海長廊」及3米高的「心花怒放巨型松鼠」帶大家劃破時空，打卡動人心弦的極致浪漫；又邀請一家大細玩轉「秋遊運動營」，Fun練Hit爆幼童界的滑板、滾軸溜冰運動，感受秋日「豐」狂魅力。

■V Walk 9米長秋色繁花長廊■

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責任編輯：區祖飛

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