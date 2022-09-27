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亞太區ESG市場急起直追 規模大增90% 佔全球綠債發行20% 成ESG債券主力

博客 11:11 2022/09/27

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亞太地區是世界一半人口的家園，也是全球一半溫室氣體排放的來源地，近年區內的ESG市場正在迅速冒起，相關債券的發行量更大幅增加，為投資者帶來機會。

亞太區是全球重要的資本集中地，區內股市佔約全球股市總市值的40%，區內的債券發行量也佔新興市場一半以上，但相較之下，亞太區的ESG市場大為落後，僅佔全球ESG基金資產管理規模的4%，企業在可持續發展披露報告方面也有必要更加透明。

亞太區ESG市場僅佔全球4%
好消息是，我們看到這種情況正在迅速改變。隨著中國、印度和印尼等國家宣布淨零碳目標，多種環保政策紛紛出台。目前亞太區的太陽能、風力發電和電動車市場已領先全球，碳市場亦陸續推出市面。亞太地區在邁向淨零碳排放的路上，單是對能源基建的投資需求便高達26至37萬億美元，有望惠及可再生能源、電動車、能源儲能、能源系統、綠色建築及農業等領域，並為投資者帶來機會。

因此，近年亞太區的ESG資本市場正在急速壯大。EPFR數據顯示，自2021年初以來，亞太區的股票和債券ESG基金市場規模大增90%（或超過300億美元），與同期萎縮10%的非ESG基金形成鮮明對比，而且此增速也超越其他所有地區，使得亞太區ESG基金的環球份額，從2020年底的2%增至如今的4%。由於此水平仍然甚低，未來亞洲有望趕上全球水平，釋放出巨大的增長潛力。

中國成區內最大ESG債券市場
除了ESG基金，亞太區的ESG債券發展同樣令人鼓舞。單是在2021年，區內的ESG債券就籌集了1,400億美元。亞洲發行商已搖身一變，成為ESG債券的一大主力，年初至今佔全球綠色債券發行總量的20%，並以中國、日本及韓國領先。而在全球而言，中國於過去一年半以來的發行量，也只是排在美國和法國之後，名列全球第三。

在碳中和的目標下，近年中國綠色標籤債券市場蓬勃，在2022年1月至7月的發行量多達7,300億元人民幣，差不多是去年全年的九成。除了地方政府，國有企業（以公用事業和工業為主）及地方政府相關實體也相當活躍，紛紛為展開地方的環保基建或低碳交通項目而向市場發債融資。

面對這個潛力龐大的市場，區內兩大金融中心──香港和新加坡，正在爭相成為ESG融資的樞紐。根據國際資本市場協會，香港是亞洲最大的ESG債券交易地點，2021年經香港集資的綠色、社會、可持續和其他標籤（GSS+）債券金額高達310億美元，而新加坡則是最大的上市市場。

 

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撰文 : 戴維(Dave Dai) 亞太地區環境、社會和治理研究主管

欄名 : 宏觀萊論

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