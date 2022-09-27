  • 29°C
香港時間 : 2022927日 (週二) 17:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

滙豐加存息最高2.5厘 單月加兩次 同最高息的銀行仍差多少？（新增3大發鈔行比較）

收息攻略 15:54 2022/09/27

分享：

分享：

滙豐銀行上周加P及儲蓄存款利率後，今日再度調升定期存款年利率，為本月第二次，港元及美元定存年息均有上調。不過，加息後最高仍只有2.5厘，與目前其他銀行普遍超過3厘、甚至最高逾4厘的水平，仍有一段距離。

滙豐加存息

    點擊圖片放大
    +2

如上圖所見，滙豐把港元及美元的12個月定存，最高年息均上調0.3厘至2.5厘，適用於尚玉或卓越理財客戶，如果昰滙豐One或其他客戶就略低一點。其他存期方面，美元則較港元高，6個月及3個月分別最高為2.4厘及2厘，港元同期則最高為2.2厘及1.7厘。

相比其他兩間發鈔行，滙豐的年利率已逐漸接近，但仍然是發鈔行之中最低的。目前中銀香港（02388）特選客戶最高可達3.3厘，渣打銀行亦可達3厘。

中銀及渣打的定存

    點擊圖片放大
    +2

若以滙豐和其他同業比較，亦相差甚遠。目前12個月長息而言，市場中最高息為富邦銀行，美元年息高達4.3厘【詳見︰定存突破4厘高過銀債! 富邦最高4.3厘】，港元年息也有3.7厘。單計港元而言，長息當中，超過3厘水平的還有南商、華僑永亨、工銀亞洲等逾10家銀行。

除滙豐外，今日星展銀行也加存息，而且加幅頗大，美元最高見3.8厘，港元最高也有3.3厘。

星展最高年息加至3.8厘

    點擊圖片放大
    +6
    +5

星展銀行上一次加存息在上星期，本周再調升，12個月美元定存大手加至3.8厘，僅次於富邦。12個月港元定存也加至3.3厘。而且它門檻相對較低，僅為5萬港元或其等值。

本周僅第二天，已有不少銀行加了存息，詳見【5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘

 

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

高息定存 - 想做定存要先有800萬？帶你尋找低門檻3厘高息 仲可以隨時提早攞錢!
今日
想做定存要先有800萬？帶你尋找低門檻3厘高息 仲可以隨時提早攞錢!
5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘
2022/09/26
5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘
【綠色存款】揸Tesla存款都高息啲？綠色存款真的較着數嗎？
2022/09/26
【綠色存款】揸Tesla存款都高息啲？綠色存款真的較着數嗎？
美元定存108天3.88厘 股市無眼睇？存款至年底賺息1.1萬（3-4個月美元定存大比併）
2022/09/24
美元定存108天3.88厘 股市無眼睇？存款至年底賺息1.1萬（3-4個月美元定存大比併）
定存突破4厘! 美元長息最高4.3厘 高過銀債 港元3.7厘同破頂
2022/09/23
定存突破4厘! 美元長息最高4.3厘 高過銀債 港元3.7厘同破頂
美元 加息 華僑永亨銀行 星展銀行 富邦銀行 工銀亞洲 銀行 滙豐控股（00005） 港元 港元定期存款

上一篇文章

想做定存要先有800萬？帶你尋找低門檻3厘高息 仲可以隨時提早攞錢!

下一篇文章

5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

南商驚見3年期定存搶長錢 年息3.55厘 單日6銀行加息 12個月3.4厘破頂
南商驚見3年期定存搶長錢 年息3.55厘 單日6銀行加息 12個月3.4厘破頂
滙豐加存息最高2.5厘 單月加兩次 同最高息的銀行仍差多少？（新增3大發鈔行比較）
滙豐加存息最高2.5厘 單月加兩次 同最高息的銀行仍差多少？（新增3大發鈔行比較）
定存突破4厘! 美元長息最高4.3厘 高過銀債 港元3.7厘同破頂
定存突破4厘! 美元長息最高4.3厘 高過銀債 港元3.7厘同破頂
【綠色存款】揸Tesla存款都高息啲？綠色存款真的較着數嗎？
【綠色存款】揸Tesla存款都高息啲？綠色存款真的較着數嗎？
5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘
5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘
美元定存108天3.88厘 股市無眼睇？存款至年底賺息1.1萬（3-4個月美元定存大比併）
美元定存108天3.88厘 股市無眼睇？存款至年底賺息1.1萬（3-4個月美元定存大比併）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款