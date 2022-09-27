滙豐加存息最高2.5厘 單月加兩次 同最高息的銀行仍差多少？

滙豐銀行上周加P及儲蓄存款利率後，今日再度調升定期存款年利率，為本月第二次，港元及美元定存年息均有上調。不過，加息後最高仍只有2.5厘，與目前其他銀行普遍超過3厘、甚至最高逾4厘的水平，仍有一段距離。

滙豐加存息

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如上圖所見，滙豐把港元及美元的12個月定存，最高年息均上調0.3厘至2.5厘，適用於尚玉或卓越理財客戶，如果昰滙豐One或其他客戶就略低一點。其他存期方面，美元則較港元高，6個月及3個月分別最高為2.4厘及2厘，港元同期則最高為2.2厘及1.7厘。

不過，滙豐的存息和其他同業仍相差甚遠。目前12個月長息而言，市場中最高息為富邦銀行，美元年息高達4.3厘【詳見︰定存突破4厘高過銀債! 富邦最高4.3厘】，港元年息也有3.7厘。單計港元而言，長息當中，超過3厘水平的還有南商、華僑永亨、工銀亞洲等逾10家銀行。

除滙豐外，今日星展銀行也加存息，而且加幅頗大，美元最高見3.8厘，港元最高也有3.3厘。

星展最高年息加至3.8厘

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星展銀行上一次加存息在上星期，本周再調升，12個月美元定存大手加至3.8厘，僅次於富邦。12個月港元定存也加至3.3厘。而且它門檻相對較低，僅為5萬港元或其等值。

本周僅第二天，已有不少銀行加了存息，詳見【5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘 】

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