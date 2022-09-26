5銀行加存息 花旗12個月港元3.38厘 華僑永亨100天3厘

踏入9月最後一周，銀行仍相繼上調定期存款利息，尤其集中在3、4或6個月存款，以爭奪年終資金。5家銀行今日先後上調存息，也是集中加這些存期，例如花旗銀行把3個月港元定存，由2.88厘加至3厘；華僑永亨新設100天存期的港元定存，年利率為3厘。大新銀行、上海商業銀行及虛銀天星銀行，都有調升存息。

單日5銀行加存息

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上圖可見，華僑永亨銀行除了新設100天存期，也設188天存期，年利率為3.08厘。而該行本身的12個月3.18厘，及388天3.28厘，則沒有變動，並一律把推廣期延至10月15日。

花旗銀行則更新3個月存期的優惠期，最新至10月8日，並把港元存息由2.88厘加至3厘，美元也加至3.2厘，但只適用於花旗私人客戶業務/Citigold戶口新客戶，且要持有指定產品結存也合資格。

低門檻的也有，花旗12個月港元存息加至3.38厘，6個月也加至3.08厘，這部分就不設最高或最低存款額，亦不限客戶類別。

上商及大新也有調整存息，並以美元定存較高。上商最高為12個月3.4厘，大新最高為6個月3.6厘。

虛銀天星銀行今早也有加存息，12個月港元存息由2.6厘加至2.8厘，但調整後仍較同業為低。

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