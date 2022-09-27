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英鎊大跌危機盡現 經濟師︰特價發售 不代表值得擁有

外匯、商品、債券 08:00 2022/09/27

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英國首相卓慧思公布新的刺激經濟方案後，英鎊急跌，投資界普遍不看好其後市，甚至認為一場更的危險正在後頭。

方案假借名目 為富人提供回報

上海商業銀行財資研究主管林俊泓指，自財政大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng）公布減稅措施後，英鎊直接崩潰，雖然他兌現了承諾，中止了原訂的加稅計劃，然而其方案未在市場贏得歡呼聲，因為其預算「不過假借平息社會動盪名目，為富裕人士及保守黨的捐贈者提供回報」。

他引述決議基金會（The Resolution Foundation）估算，近半的項優惠將落入英國最富裕的5%人口手裏。又指出，減稅無在中期內與支出削減抵消。傳聞中的大幅加息只會使其財政赤字進一步惡化。

他認為，無論如何英國將不得不讓貨幣受壓，「僅僅因為某些商品特價發售，並不意味其值得擁有」。

英國面臨「新興市場式」經濟衰退的危機

新加坡銀行首席經濟師Mansoor Mohi-uddin亦指出，英國目前面臨「新興市場式」的金融危機，同時出現高通脹、高息口及經濟活動下跌。

該行指出，英國經濟本已脆弱，烏克蘭局勢引發的能源衝擊正在帶來雙位數通脹及潛在的經濟衰退。減稅令英國預算赤字升至GDP的7%，經常賬赤字升至GDP的8.3%。

該行表示，現在對英國的前景非常警惕，投資者擔心英國債務不可持續，並可能會導致像新興市場般，出現高通脹及產量活動下降的問題，政府可能不得不緊急削減開支，而這又將導致經濟陷入深度衰退。

【石Sir一周前瞻及異動股】銀河娛樂、攜程集團、 中遠海能

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