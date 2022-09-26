【消費優惠】花旗銀行夥香港電訊推購物獎賞 簽賬享高達$1,150優惠

花旗銀行特別夥拍香港電訊合作推出一系列限時獎賞，提供多項買機及上台優惠。

1O1O及csl買機即減高達750元

即日起至2022年11月30日，憑認可Citi信用卡於1O1O或csl購買指定淨機、買機上台或者分期出機，可享高達750元優惠。憑Citi The Club信用卡簽賬，更可享高達4% Club積分簽賬回贈。

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上台額外享價值400元Club積分

即日起至2022年11月30日，憑認可Citi信用卡於1O1O或csl簽訂指定5G服務計劃（24個月或以上承諾期），即享額外2,000 Club積分（價值400元）。用Citi The Club信用卡自動轉賬繳付1O1O或csl月費，可享4%Club積分簽賬回贈。

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Club Shopping買機即減高達600元

即日起至2022年12月31日，憑指定Citi信用卡於Club Shopping購物並輸入指定優惠碼（每個The Club會員憑指定信用卡最多可使用每個指定優惠碼一次），即享高達600元即時折扣優惠。憑Citi The Club信用卡簽賬更可同時享高達4% Club積分簽賬回贈。

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