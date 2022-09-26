【移民英國】英國通脹　洗費升多少？不計房租每周也要$2,400生活費（附8大類別生活費升幅）

英國社福機構Joseph Rowntree Foundation表示，能源價格以及通脹飆升，加上人工沒有以同樣的速度增長，意味着生活在英國的數百萬人今個冬天將面臨無法達到體面生活水平的風險。

該機構最新的報告顯示，每名居於英國的成人需要每周最少賺取293.28英鎊（相當於2,464.88港元），才能應付最低生活標準，這數目相比起去年上升26.8%。然而，此數字並沒有包含到租金及照顧小孩的開支在內，因此消費者實際上的生活成本會是更高。

■英國去年與今年各項生活開支比較■

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上圖顯示了一名在職人士一星期在各項目的平均開支，包括食品、衣服、交通、社交活動及家庭用品等。從中可見，花費最龐大的是飲食開支，每周升至74英鎊；升幅最大的是燃油的成本，按年增加了逾一倍；另外，食物及飲品的成本也增加了近三分之一，社交及文化活動的成本上漲了大約45%。

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責任編輯：鄭樂怡

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