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8成長者未用過網上理財諮詢 滙豐調查︰缺乏信任是主因

個人增值 15:25 2022/09/26

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疫情令數碼工具普及化，長者也多了上網，但對於與錢銀往來有關的網上理財，長者仍然抱有疑問。滙豐保險一項調查發言，在數碼理財方面，長者認知差距仍存在，在健康及理財數碼服務上滲透率偏低，82%從未使用數碼理財諮詢服務，84%長者未曾聽過遙距診症及/或在線心理輔導服務。

滙豐指，疫情是加速數碼工具在各年齡層普及化的主要原因，當中60歲或以上的長者，超過96%擁有智能電話，並且每日都會上網。雖然如此，調查亦揭露有幾個主要因素令長者未能進一步把數碼服務融入生活當中，欠缺信任為生活數碼化的最大障礙。

Economist Impact 在今年6月至8月期間訪問了600名30至69歲受訪者，整體受訪者（包括 60-69 歲群組）表示，欠缺信任(45%)，欠缺數碼知識 (32%) 和欠缺人與人之間的接觸 (27%) 是牽制社會進一步數碼化的頭三大主因。

有83%受訪者在過去6個月使用數碼工具管理他們的投資或保單，另外有86%照顧者表示數碼工具有助他們幫助長者理財。與此同時，61%受訪者認為科技使人更容易理解理財產品。 雖然如此，長者在數碼服務的應用遠較年輕一輩低，尤其反映在網上財務及健 康管理服務上。在50歲或以上的受訪者中，82%表示從未使用數碼理財諮詢服務，而84%長者未曾聽過遙距診症及/或在線心理輔導服務。相較之下，三分之一 30至49 歲受訪者表示他們使用過此類管理財務及健康有關的網上服務。

 滙豐保險香港行政總裁文德華表示，信任是取決社會能否進一步數碼化的主要因素，特別是年長一輩。該行矢志消除客戶對使用數碼渠道的疑慮，尤其是長者。

 

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