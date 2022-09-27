機器人理財是甚麼？可以取代真人理財顧問嗎？

隨着時代發展，市場上許多產品逐漸電子化，機器人理財顧問（Robo-advisor）也應運而生。由智能程式為投資者提供24小時全天候服務，自動生成合適的投資方案，過程中不需要人手，可以達到節省時間和成本的目的。不過亦有不少人對此存在疑慮，Robo-advisor在市場中是一個怎樣的角色？可以取代傳統的投資顧問嗎？



Robo-advisor是甚麼？

機器人理財顧問（Robo-advisor）也稱為自動化投資顧問、智能理財平台等，是指運用算法程式按照使用者的投資意願，提供24小時網上理財建議的機械投資顧問。與傳統投資顧問相似，在建立投資組合和給予建議之前，程式會先以問卷的形式釐定使用者屬於哪種類型的投資者，繼而根據投資者的投資目標和風險承受能力為投資者製定適合的投資方案。



機器人理財顧問的發展

機器人理財顧問最早歷史可以追溯到2008年金融海嘯前後，美國創業家 Jon Stein 覺得當時美國的金融服務有發展商機，於是與幾個朋友創立公司「Betterment」，並決定開發一套讓人更方便地獲得投資方案的工具，該工具就是機器人理財顧問（Robo-advisor）。



Deloitte 的研究顯示，機器人理財發展分為4個階段。階段一，提供線上問卷諮詢、產品清單（例如可以買的股票、基金、債券）、投資組合的建議。階段二，加入客製化，算法開始能動態調整，根據不同人、不同的個性、不同的風險承受能力會收到不同的建議和方案。階段三，基於演算法進行投資調整，自動執行自動再平衡。階段四，全自動的資產轉移和深度學習演算法（如根據消費習慣推薦投資）。

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機器人理財顧問優缺點

優點：

1、收費較低

較低的收費是機器人理財顧問的一大優勢，由於免除了或盡量減少了真人和其他實際經營的所需開支，機器人理財顧問的成本遠低於傳統理財顧問。

2、方便快捷

機器人理財顧問會由系統24小時監控，省去自己看盤研究的時間,並且無須在銀行排隊或預約，只要連接互聯網，便可以隨時隨地使用財務顧問服務，更方便快捷。

3、門檻較低

以前傳統真人理財顧問門檻可能需要幾百萬，但現在只需要數千港幣甚至更低的金額，便可以透過機器人投資顧問開始投資，有些甚至不設最低投資金額要求。

4、理性投資

真人投資往往會受到情緒的影響，而機器人理財是通過一套設定的邏輯來運行，因此相比之下，機器人投資會更理性。



缺點：

1、未必能完全客製化

機器人理財系統背後有一套固定的組合，投資人不一定能完全客製化，無法更改投資組合或者投資標的，缺乏靈活性。並且無法就投資人個人的情況提供更詳細的解答會反饋。

2、需支付額外費用

一些機器人理財平台會收取平台使用費或管理費，這是比自己投資多出來的部分。

3、客戶抗拒使用

由於整個過程都在網上進行，一些沒有具備電腦或流動應用程式有關科技知識的人士將不能使用這個服務或抗拒使用機器人理財顧問。

4、有些還只是半自動化

目前大多數平台只是單純提供建議，實際的操作和下單還是要親自執行。

機器人理財顧問會取代真人嗎？

自從機器人理財顧問誕生後，許多人質疑日後是否會全方位取代真人理財顧問？真人理財顧問將面臨失業風險？



雖然機器人有高速且精准的運算能力，可以24小時全天候工作，並且在做出決定時不會受到情緒影響，但一項成功的投資還需要靈活的變動和更人性化的調整和咨詢。機器人理財顧問的確能解決大部分基本的投資需求，但涉及更龐大的投資項目時，則更需要人為協助。



所以，機器人理財顧問和真人理財顧問不是相互取代的關係，更多的是兩者互補。



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責任編輯：梁政琪

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