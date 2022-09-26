【綠色存款】揸Tesla存款都高息啲？綠色存款真的較着數嗎？

近年大家都講究環保，銀行為推廣ESG，也紛紛推出「綠色存款」或「可持續存款」，但目前大多數綠色存款是給予機構客戶的，不過也有銀行針對個人客戶推綠色存款，對象更包括電動車車主及安裝太陽能發電系統的住戶，難道揸Tesla的車主連存款都較高息？

南商綠色存款

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南洋商業銀行的綠色存款優惠計劃的推廣期至10月29日，有別於一般只有企業客戶才可享用的綠色存款，南商讓個人客戶能夠參與，包括電動車車主、住所已安裝太陽能發電系統的個人住戶、及政府「EV屋苑充電易資助計劃」下獲批的大廈或屋苑住戶。

該行為上述客戶提供最高2.8厘的定存優惠，適用於港元或美元、12個月存款期、至少100港元（或其等值）。若為10萬元至100萬元以下，最高年息為2.7厘。

不過，綠色存款真的較着數嗎？目前已有多間銀行的定存年息高過3厘，包括一些門檻較低的，也有3厘以上。即使南商本身也推「智優惠定期存款」優惠，普通客戶、12個月存期最高也有2.88厘，較其綠色存款的年利率高。

事實上，目前市面上的綠色存款息率都不算高，例如滙豐在7月時曾經推出過美元綠色零售存款證，存款期6個月，年利率僅1.7厘。目前6個月美元定存大多已超過3厘。

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