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【消費券2022】新地12大商場斥資200萬推「消費券賞上賞」　消費回贈高達$8,050　「上單王」額外5,000 Point Dollar

精明消費 13:54 2022/09/26

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10月1日新一輪消費券即將到手，加上國慶假期及重陽節相近，新地十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）因而斥資200萬推出「消費券賞上賞」迎接消費券，推出多項全新優惠。

■新地十二大商場消費券優惠詳情■

    點擊圖片放大

由10月1日至31日，於商場消費滿指定金額即可賺取高達2,050元商場贈券組合，回贈高達23%，更首度送出合共最多6小時聯場電子免費泊車券，於同系其中7大商場均可使用，方便自駕人士隨時跨區消費。

此外，今次更首度聯手推出「最高消費上單王」吸納大額消費，於同一參與商場累積消費並成功登記積分，即可自動參加，每個指定參與商場首5名累積最高消費金額的會員均可獲贈相等於125萬積分的5,000 Point Dollar；符合消費條件更隨時可額外獲贈指定商場1,000元電子贈券組合，多項優惠獎賞累計高達8,050元。

想知更多消費券優惠，留意電子消費券2022懶人包!

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 消費錦囊

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