【消費券2022】10月1日領第二期消費券　用八達通領取配合其他獎賞可賺上賺（附「好賞嘟」參加步驟）

第二階段消費券計劃的第二期將於10月1日發放。事實上，八達通公司本來都有推出八達通消費優惠，大家不妨留意一下，這樣就可以領消費券之餘又「賺上賺」！

Easy Earn好賞嘟

八達通公司有推出「Easy Earn好賞嘟」， 只要將八達通卡連結至八達通好賞嘟獎賞計劃 ，用八達通卡於已加入的指定商戶付款，就可以自動賺取電子印花或獎賞，換取優惠。計劃覆蓋全港多個零售點，包括大家樂、日本城、米線陣、實惠等等。

■參加Easy Earn好賞嘟3個步驟■

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新地商場.八達通周末印花賞

此推廣雖然在8月5日起已開始，但至10月30日才結束，因此10月1日領取消費券後仍有一個月時間適用。只要於推廣期內的星期五、六及日在參與商場以八達通卡單一消費滿200元並成功登記積分，即可獲得1個電子印花。於推廣期內集齊3個印花，即可換領20元Point Dollar，即等同5,000 The Point積分。

指定商場包括：apm、卓爾廣場、置富南區廣場、東港城、北角匯、HomeSquare、錦薈坊、上水廣場（只適用於2樓至5樓商戶）、新都會廣場、新都廣場、Mikiki、MOKO新世紀廣場、新翠商場（只適用於1樓及3樓商戶）、新城市廣場、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、大埔超級城、荃錦中心及新領域廣場、荃灣廣場、新達廣場、V city、V Walk、WTC世貿中心（只適用於地下至十三樓商戶）、YOHO MALL形點及元朗廣場。

想知更多消費券優惠，留意電子消費券2022懶人包！

責任編輯：鄭樂怡

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