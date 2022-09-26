中概股審計 香港再成磨心 中美說法有異 料執行上再生摩擦

美中爭拗了十多年的中概股會計底稿審查問題，終在八月底達成協議，緩解了被美國列入「黑名單」的一百多家中資企業退市風險。不過，從美中各自的公開聲明內容看，能否確切執行似乎仍存不少變數，關鍵還是取決於美中關係。據報，美國選擇香港作為首次審計中概股的地方，相關人員已於上周（19日）進駐會計師樓，最終審計能否順利進行，其成敗隱含的意義對本港來說，可能是挑戰也是契機。

中方仍想篩選資料 美方強調不受限核查

根據美中各自的公布，重點說法頗有差別。一邊廂是中國證監會表示美方須通過中方監管部門，才可獲取審計底稿等文件，且須在中方參與及協助下才可對會計事務所訪談查詢。可是，另一邊廂美國強調擁有獨立的自由裁量權，亦可自由選擇直接與任何中企的審計公司人員面談取證。由此看來，中方未有放棄篩選資料主動權，而美方亦強調可不受限地核查任何底稿。這種矛盾有可能令程序執行上再產生摩擦，最終會否有成果變數不少。

無可否認，美中幾經艱辛往還談判而達成今次審計協議，可說得來不易，但所剩時間不多，相信美方必須快馬加鞭進行，務必趕及11月將結果呈交美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)。可是，在時間緊迫下，審計難度及矛盾也會相應增加。基於美中對協議的「認知」差異，可能再次引發摩擦而延誤時機。或許，今趟首次審計是對雙方「誠意」的考驗，其成敗關乎協議往後能否繼續執行下去的試金石。

先查具代表性巨企 美方選難棄易

據報，PCAOB檢查人員上周兵分兩路，去了分別負責審計阿里巴巴及百勝中國的兩大會計師行香港辦公室，仔細檢查相關審計底稿是否合乎要求。而其餘兩大會計師行早前亦已將客戶名單及最近年的審計報告名單交予PCAOB，以待抽查。依此看來，估計現時抽查審計的焦點落在較具代表性的大型企業，而這些大型企業往往掌握被中國視為對國安具有敏感的信息，因此美國似乎是選「難」棄「易」，審計過程中再次引發的衝突不能抹殺。外電早前也引述消息表示，第一批接受審查的公司包括美國上市交易最活躍的內地企業，例如阿里巴巴、網易、百度、京東及百勝中國等。

美國今趟首次進行實質審計，能否取得成果相信還要看中美關係想如何發展。香港作為中資企業境外上市的大本營，或可能成為磨心。近兩年中證監因應中概股退市潛在衝擊，加強了與歐洲市場聯繫，近期亦多了中企赴德國、瑞士及英國上市，變相搶了香港的生意，成為香港的未來挑戰。不過，美國選擇以香港作為首次審計中企財務底稿的地方，同意內地企業財務底稿移到香港審查，反映出香港在中國之內的獨特地位 ，以及健全的金融監管制度仍獲國際認同，香港大可趁機積極宣揚，鞏固並深化中國境外中介聯系人的角色。

以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經