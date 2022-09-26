AI帶來亞洲智慧醫療新機遇　助解決人口老化挑戰

醫療行業在疫情下面對資源短缺的巨大壓力和挑戰，同時也促使業界在逆境中加快數碼轉型。在疫情肆虐的過去兩年間，亞洲區內的智慧醫院正快速崛起，紛紛透過人工智能技術（AI）來提高醫療成效，從而減少醫護人員的工作量，並提升服務質量。

鑒於亞洲醫生與人口比例相對較低，透過科技來提高臨床效率顯得尤為重要。根據經合組織的數據，2019年G7國家平均每1,000人中有2.84名醫生，韓國為2.46名，中國為2.24名，印度僅為0.93名。由於疫情限制醫療旅遊的機會，醫院為使居民能夠在當地獲得優質高效的醫療服務，正面臨著龐大壓力。

以澳門鏡湖醫院為例，疫情期間收到的求醫預約倍增，而院方為了更好地服務越來越多轉往當地求醫的居民，目前已引入AI來完成複雜的冠狀動脈三維重建，過程完全自動且保持高精度，讓醫生能夠分配更多的時間來進行診斷。而在胸部CT圖像中採用AI進行早期診斷，更可將醫療報告的生成時間至少減少31%，協助醫院在疫情爆發期間保持工作效率。

遠程醫療24/7服務更多病人

遠程醫療是另一正在加速發展的智慧醫療領域，AI導診系統不但可以幫助患者確定症狀、獲取相關的健康信息、推薦科室和醫生，並直接關聯預約系統，降低病人在醫院就診期間交叉感染的風險。同時，網上問診服務的發展，滿足了患者24/7與醫生進行聯繫的需求。配合5G連接、物聯網和可穿戴設備等，醫生更能及時與患者進行互動，緩解疫情下難以出行的壓力。如著名的上海瑞金醫院，便已開始應用多種AI平台來提高治療效率及合理分配醫療資源。

此外，對於醫院來說，改善營運管理和簡化門診體驗同樣至關重要。目前不少醫院已經引入智能預約系統，以及在入口處設有智能溫度篩查和AR導航系統，有助減輕前台人員工作量，提升患者就醫體驗。

根據聯合國的數據，亞洲到2050年將有四分之一的人口超過60歲，亞洲人口老齡化是不可避免的趨勢，而保持可持續的醫療體系將是各地所面臨的巨大挑戰。在本月舉行的2022世界人工智能大會「大愛無疆·商湯科技元創力論壇」上，商湯發布了「未來醫院」解決方案，打造覆蓋多個場景的智慧服務，例如可為醫生臨床診療提供智能輔助的SenseCare「智慧診療」平台，提升患者就醫流程體驗的「智能就醫」助手，以及推動醫院營運管理全面數字化、促進醫院管理智能化的「智慧管理」解決方案等。隨著科技不斷進步，我們相信人工智能技術將帶領著亞洲智慧醫療的創新發展，並朝著「Tech for Good」的目標改善人們生活。

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